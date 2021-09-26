В историческом центре Омска поставили скамью Раскольникова и Сони

Скамью установили в историческом центре Омска. Фото: Елена Завьялова

В историческом центре Омска продолжаются раскопки на месте бывшего каторжного острога, где отбывал наказание Достоевский. Эта страшная постройка, описанная им дневниках и в «Записках из Мертвого дома», находилась рядом с местом, где сейчас стоит одно из красивейших зданий города – драмтеатр. Археологи уже сделали там несколько интересных находок, среди которых – старинные монеты.

По окончании работ в этом месте установят памятный знак, выполненный омским скульптором Александром Капраловым.

Такой интерес к острогу неслучаен. По оценке большинства литературоведов, именно драматические события, связанные с попаданием на каторгу, стали переломными в жизни Достоевского, превратив его из просто талантливого писателя в гениального романиста.

Особенно отчетливо мотив омской каторги просматривается в «Преступлении и наказании». По петербургским улицам, описанным в романе, сейчас водят экскурсии. Но и описание окрестностей острога в Сибири довольно узнаваемы.

Самая старая из сохранившихся в Омске построек – Тобольские ворота. Через них Достоевский каждый день выходил из острога на каторжные работы на Иртыше. В субботу, 25 сентября, омские краеведы установили рядом с ними скамью. Она символизирует место решающей встречи Раскольникова и Сони в финале «Преступления и наказания», во время которой произошло их окончательное примирение.

Эта простая грубая деревянная скамья выполнена из аутентичных материалов. Например три столбика, на которых она крепится, сделаны из бревен старинных срубов разрушенных деревянных домов – это немногое, что удалось спасти хотя бы так. Сама скамья выполнена из лиственничного горбыля XIX века. Это часть обрешетки кровли комплекса зданий регионального министерства культуры. Также применен для крепления настоящий кованый гвоздь.

Фото: Елена Завьялова

– Несимметрично расположенные столбики – результат использования «исторического» паза, который уже был на полубревне и служил каким-то практическим целям в его «прошлой жизни», – рассказывает член омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Завьялова. – Дерево подверглось незначительной обработке, чтобы создавалось впечатление сбитого на скорую руку сооружения, какое могли сделать каторжане Омского острога в минуты редкого отдыха на берегу Иртыша.

Краеведам и защитникам исторических памятников помогали волонтеры – горожане, откликнувшиеся на объявление об акции в соцсетях, и случайные свидетели установки скамьи на набережной.

Например, супруги Сергей и Марина Гребенкины и их сын-школьник Михаил помогали на этапе изготовления художественного объекта. Несколько лет назад семья переехала в Сибирь из Караганды, и теперь увлеченно изучает историю города: события, которые происходили в Белом Омске, культурное наследие, деревянное зодчество.

Фото: Елена Завьялова

– Когда ты понимаешь, что прямо здесь, по этой земле проходил Достоевский, дух захватывает, – говорит Марина.

При установке скамьи на берегу замесить цементный раствор помогли проезжавшие мимо велосипедисты. Они заинтересовались необычным процессом на своем привычном маршруте и присоединились к акции.

Организаторы также планируют благоустроить место вокруг скамьи. По окончании работ там будет установлена информационная табличка.