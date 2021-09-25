В Омске на видео попал штурм квартиры, хозяин которой угрожал взорвать дом

Рецидивиста и его даму сердца задержали и отправили в СИЗО. Фото: "КП" Архив

Нескучным выдалось начало выходных у омских силовиков. Наряд полиции прехал на вызов на окраину города. Утром жильцы дома на улице Шакирова пожаловались на пьяных соседей, которые устроили дебош.

Инициатор праздника жизни и по совместительству хозяин квартиры оказался не рад невзваным гостям. Они недвусмысленно дал это понять, прибегнув ко всему богатству русской ненормативной лексики. Вместе с дамой сердца он забаррикадировался в квартире и грозил взорвать дом.

В здании пришлось экстренно отключать газ. Полицейские эвакуировали 38 жильцов. После этого взломали дверь негостеприимных хозяев, обезвредили их и доставили в участок.

32-летнего хулигана арестовали на 15 суток. Впрочем, он возвращается в изолятор как в родной дом. Мужчину уже неоднократно судили за кражи, грабежи, разбои, хранение наркотиков и угрозу убийством.

36-летнюю избранницу хулигана, которую с ним связали узы Бахуса, отправили «отдохнуть» на 14 суток.

Также в пресс-службе областного УМВД сообщили, что проверка по факту угрозы взрыва жилого дома продолжается.