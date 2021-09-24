После включения отопления омичи массово жалуются на ржавую воду

Многие омичи несколько дней не могут дождаться чистой горячей воды. Фото: ВКонтакте

В Омске активно подключают дома к отоплению. Указ о начале отопительного сезона был подписан на прошлой неделе 16 сентября, поэтому уже в минувшие выходные многие получили в квартиры тепло. Но, как это обычно бывает, многих оно не порадовало. С подключением испод крана потекла коричневая вода. Такое случается и обычно проходит за несколько часов, возможно приходится подождать день-другой, но у некоторых омичей ожидание затянулось на неделю. На такую проблему пожаловались жители советского округа.

- Вот такая горячая вода бежит уже дней пять. Как предлагаете в такой воде мыть ребенка? – возмущается омичка, показывая, как из крана бежит ржавая вода. Уже набралась целая ванна, а светлее вода не стала.

В комментариях омичку поддержали многие омичи из других районов города. Они столкнулись с той же проблемой и отмечают, что сливать бесполезно. Вода все равно бежит грязная.

- У нас в Октябрьском округе еще темнее! Да еще и отопления нет, - жалуется еще дна омичка.

Сколько бы омичи не сливали воду, чище она не становится. Такие проблемы у многих начались после подключения к теплу. Фото: ВКонтакте

- Комарова 1, уже вторую неделю бежит вот такая вода, - показывает похожую картину еще один омич.

В комментариях омичам ответили представители администрации.

- Данная ситуация связана с недостаточной циркуляцией на сетях. С появлением необходимой циркуляции ситуация улучшится, - объяснили омичам. Поэтому решение проблемы выгладит просто - нужно немного подождать. Также в администрации попросили сообщить точные адреса, где до сих пор испытывают проблемы с водой и отоплением.

Также многие комментаторы предлагают жильцам попросить перерасчет за горячую воду, ведь пользоваться ржавой практически невозможно.

Напомним, что вчера в мэрии сообщали о подключении всех котельных и подаче тепла в 97% домов. некоторые из них оставались отключены из-за трех аварий на трубопроводах, с которыми пообещали разобраться в ближайшее время.