В Омске садовые маршруты будут ходить по сокращенному расписанию

Дачный сезон подходит к концу, но омичи еще могут попасть на участки на автобусах.

В Омск пришла осень, а значит и садовые маршруты изменяют режим работы. Они уже стали ходить по осеннему расписанию, теперь их переводят на сокращенное, сообщили в администрации омичам.

Теперь дачникам придется тщательнее планировать поездки на садовые участки на общественном транспорте. Сообщается, что всего два дачных маршрута будут ходить ежедневно, это автобусы №34 и 119. Остальные будут выполнять рейсы только в определенные дни.

По вторникам и выходным будут ходить автобусы № 112, 131, 141, 171, 178, 90, 144, 173.

По средам и выходным будут ходить автобусы № 160, 161, 162, 165, 177, 145, 172, 190, 139, 174.

Всего один день в неделю, по средам, будет ходить автобус №144к.

А вот подробное расписание с предполагаемым временем отправления. В администрации также обращают внимание, что некоторые маршруты не будут ходить в неблагоприятную погоду. А также напоминают, что в октябре садовые маршруты и вовсе будут курсировать только в выходные дни.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска