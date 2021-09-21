«С газом они взорвут полдома!»: Омичи месяц живут в страхе из-за пары пенсионеров, которые забывают отключать газ

Омичи серьезно опасаются за свою жизнь из-за постоянных утечек газа. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Крик о помощи опубликовали в соцсетях омичи, проживающие в пятиэтажке на улице Энтузиастов. Дом довольно старый, там проведен газ. Именно это и стало причиной опасения всех жильцов в последнее время. Как рассказала одна из жительниц дома, на первом этаже проживает пожилая пара, которые совершено не чувствуют запаха газа и забывают его закрывать. Жильцы устали ругаться с пенсионерами, которые всегда пытаются доказать, что у них все работает исправно, и газ не протекает. Последней каплей стал недавний случай, когда чуть не случился настоящий взрыв.

- Вчера случился взрыв. Пострадала только бабуля, которая проживает с этим дедом, ей обожгло лицо. У них полки вылетели из шкафов. Это случилось из-за того, что дед чиркая спичками пытался показать сосед, (пришедшему на запах газа во всем подъезде, что у него не пахнет. Нас всех эвакуировали. Приехали все, кто мог: и пожарные, и скорая, и даже участковый примчался, газовая служба опять поставили им заглушку, - рассказала в посте женщина.

Омичей эвакуировали после небольшого взрыва, который устроил настырный пенсионер. Фото: ВКонтакте

В попытках повлиять на ситуацию, соседи обратились к внукам пенсионеров, но и здесь их ждало разочарование. Оказалось, что оба внука живут не в Омске. Один из них, по словам женщины, согласился приехать из Одессы, но только в октябре. А как жить до этого момента, омичи не знают.

- В подъезде живут дети, они часто остаются одни. Мы в панике, да просто в ужасе от происходящего! – говорит омичка. - Пока им поставили заглушку, газовики, когда приехали, установили, что предыдущая смена, которая устанавливала плиту, сделала ошибку. Из-за этого сочился газ, а дед с бабушкой не чувствуют запаха, поэтому довели до взрыва. Что делать? Если им еще раз подключат газ, они взорвут полдома.

Несмотря на действительно опасные обстоятельства, со стороны закона повлиять на ситуацию довольно сложно. Принудительно отключить газ пенсионерам практически невозможно. Все, что могут жильцы, попробовать договориться с самими виновниками беспокойств.

- Мы со своей стороны официально ничего сделать не можем. Действовать жильцам лучше через Газовую службу и полицию, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Омской области. – Любые действия в квартире будут проходить только с разрешения собственников.

Такого же мнения придерживается и председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев:

- Это случай сродни кошкам, собакам и мусору, когда принудительно что-то сделать можно только в крайних случаях. С точки зрения закона, отключить газ в квартире могут только если будет доказана реальная угроза взрыва. А это сделать очень сложно, особенно если сами граждане, которых в этом подозревают начнут активно возмущаться. В таких случаях соседи могут жаловаться в газораспределительную компанию и официально сообщать в полицию. Но пока, эффективнее всего договариваться с жильцами или их родственниками, - отметил эксперт.