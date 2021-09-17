«Баб, скажу, откуда синяк, меня убьют!»: В Омске бабушка, 6 лет воспитывавшая внучку приемной дочки, добивается права встречаться с ребенком

Ирина Алексеевна вложила всю себя в воспитание любимой внучки. Фото: ВКонтакте

Последние годы педагог с 30-летним стажем Ирина Хлебкова проводит в бесконечных судах. Сколько за это время женщина выплакала слез – она даже не может представить. Учитель математики, 5 лет воспитывавшая внучку своей приемной дочки, теперь вынуждена добиваться встреч с малышкой через суды. Дочь объявила Ирине Алексеевне войну и общаться не хочет. «Комсомолка» попробовала разобраться в семейном конфликте.

ЗАБЕРЕМЕНЕЛА В 16 ЛЕТ

Полуторамесячную Катю из детдома Ирина Хлебкова взяла в далеком 1994 году. К тому моменту она одна воспитывала сына Юру – муж Ирины Алексеевны умер. Но она чувствовала, что еще есть силы дать тепло одному маленькому человеку. Катя воспитывалась как своя – об истории с детдомом она не знала. Но девочка росла проблемной.

- Могла и школу прогулять, и пошалить. Нельзя было оставлять ее без контроля, постоянно приходилось за ней следить даже уже в старших классах, - признается Ирина Хлебкова.

Ребенок родился больным и приходилось часто ездить в санатории. Фото: ВКонтакте

Однако не уследила: в 16 лет Катя забеременела от 18-летнего друга. Делать аборт мама категорически запретила. Думала, что молодые создадут семью, но из этого ничего не вышло. В итоге в 17 лет в семье Ирины Алексеевны появился третий ребенок – маленькая Оля. Молодая мать особого интереса к ней не проявляла. Поэтому воспитывала малышку бабушка. Девочка родилась с целым букетом заболеваний, поэтому Ирине Хлебковой приходилось постоянно лежать с ней в больницах и ездить по лечебным санаториям. На это уходили все силы и средства.

- Катя во время беременности позволяла себе курить, несмотря на мои запреты. Сигаретами ее снабжала мать отца ребенка. Потом я узнала, что она еще и выпивала, это сказалось на ребенке, - вспоминает бабушка Оли.

ПРИГРОЗИЛА НАВСЕГДА ЗАБРАТЬ ВНУЧКУ

Малышку она воспитывала до 5 лет. В 2017 году приемная дочь нашла себе мужчину постарше и переехала к нему. Забирать ребенка к Сергею она не стала. И почти полгода Оля жила вместе с бабушкой. Однако в этот момент между приемной мамой и Катей резко начали портиться отношения. Ирина Алексеевна подозревает: без участия сожителя Сергея тут не обошлось. Дочь, по словам женщины, пригрозила забрать девочку и навсегда запретить с ней видеться.

- Я не знаю, с чем связано резкое охлаждение в отношениях с дочкой. Ее сожитель, например, разговаривал со мной только на матах. Не знаю, какие у них могли быть ко мне претензии. Я посвятила всю свою жизнь сначала Кате, потом Оленьке. Наверное, они считали, что я должна была помогать им материально, но у меня не было ни средств, ни возможностей, - говорит Ирина Хлебкова. – В итоге я пошла в органы опеки. Обрисовала ситуацию и сказала, что фактически внучка проживает со мной. Когда я лежала неделю и отдала Олю в дом к дочери, они даже не водили ее в садик и на кружки. В опеке мне посоветовали подать иск на ограничение Кати в родительских правах и выписать дочку из моей двухкомнатной квартиры, чтобы после решения суда она не проживала на одной жилплощади с Олей. Хотя я потом говорила дочери: я потом тебя сразу же пропишу обратно – это лишь для органов опеки.

В 2017 году под страхом потерять внучку Ирина Хлебкова подает иск на ограничение в родительских правах Кати. Но проигрывает в пух и прах. По ее словам, органы опеки сразу же заняли сторону родной матери. Характеристики бабушке они давали отрицательные. И тот факт, что первые 6 лет именно она воспитывала девочку, никого не смущал.

- Олю в итоге дочь забрала к себе, видеться не давали. Прописала внучку в комнату в общежитии, которая даже не принадлежит дочери. Там 16 квадратов, общая кухня и еще четверо прописанных – семья с двоими детьми. На мои недоумения, как же это можно, ведь Оленька жила со мной в двухкомнатной квартире, одна из сотрудниц опеки, помню, бросила: «Вы видели, какой там ремонт?» - плачет Ирина Хлебкова. - Ну и что! Это же все равно 16 квадратов, как там может ютиться трое детей. Мне потом бывший начальник опеки говорила: мол, сперва надо было с нами досконально обсудить, тогда и характеристики от них у меня были бы положительные. А я не умею так решать дела.

«БАБУШКА, ЕСЛИ Я СКАЖУ, ОТКУДА СИНЯК, МЕНЯ ВООБЩЕ УБЬЮТ!»

После этого, по словам Ирины Алексеевны, в атаку пошла уже дочка. Она тоже подала иск об ограничении бабушки в правах. Но суд встал на сторону Хлебковой. Однако следующая попытка Кати оказалась успешной. Теперь бабушка может видеть внучку лишь один раз в месяц по средам два часа. Женщина добилась и ей дали еще одно воскресенье в месяц. Но побыть с Олей вдвоем не получается. По словам бабушки, с ними постоянно находится либо свекровь Кати, либо она сама. Так что поговорить с внучкой и спросить, что с ней происходит в той семье никак не получается. А тревогу бить есть от чего.

Малышка сейчас видит бабушку лишь 2 раза в месяц на пару часов. Фото: ВКонтакте

- Я замечала синяки у внучки. Как-то увидела огромный синяк. Спросила тайком, откуда – Оля сказала: «Бабушка, если я скажу, меня вообще убьют». К тому же на руках у меня есть заключение врачей-психологов. В нем четко говорится, что на ребенка оказывается психологическое давление матерью и второй бабушкой. Они настраивают ее против меня. Когда внучка была помладше, вообще была дикая история. Я приехала на встречу с внучкой, а отчим стоит с каким-то мужчиной альбиносом. В итоге не дали увидеться мне с Олей, а просто увели ее с этим человеком, - вспоминает омичка. – Я потом спросила внучку, где они были и что делали, а она огорошила: «В квартире. Дядя меня фотографировал». Такая же история была еще с одним неизвестным мне мужчиной. Для чего человеку фотографировать чужого маленького ребенка? Я подозреваю, что может быть там вообще все дело в педофилии. К тому же все это совпало и с периодом, когда у Кати с Сережей резко появились деньги. Машину себе купили. Заявляла в органы, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Бабушка не думает сдаваться. Собирается бороться за 10-летнюю внучку до последнего. Вот только сил и здоровья на судебные тяжбы все меньше.

- Я пробовала поговорить с дочкой по душам – ведь страдает, в конечном счете, ребенок. Но Катя даже слушать меня не хочет, к тому же она узнала, что неродная мне – это ее в полиции просветили после всех наших судебных разборок. У меня уже нет сил. Я оставила работу – памяти толком уже нет, сильно подкосила вся эта история, - говорит Ирина Алексеевна.

Все имена и фамилии участников этой истории изменены

ЗВОНОК ПРИЕМНОЙ ДОЧЕРИ

«Я не запрещала ребенку общаться с бабушкой - она сам не хочет»

- Вы можете четко сформулировать ваши претензии. Почему вы против общения ребенка с бабушкой, воспитавшей его?

- На данный момент я могу четко сформулировать, что я на работе и занята.

- Мы вообще никак не можем пообщаться?

- Я могу с вами поговорить, но я, честно, не хочу давать интервью. Ребенку 10 лет и в социальных сетях они уже очень часто общаются. Они могут увидеть эту публикацию. У меня нет никаких проблем с бабушкой. Я ребенку не запрещаю видеться с Ириной Алексеевной, ребенок сам перестал общаться с ней. Потому что она в течение года только подала в детскую комнату милиции на меня более 100 заявлений. Естественно, это сказывается на нашей жизни: постоянно пояснения берут с меня, с ребенка. Все это началось с 2017 года. Раз в месяц у меня стабильно идут в суды.

- Вы же тоже подавали в суд на маму...

- Я подавала в суд только на ограничение по встречам. Потому что общение с бабушкой повлияло на здоровье моего ребенка. Вот и все. А она сама вам рассказывала, что, например, ей рекомендовано обратиться к врачам на предмет психической вменяемости?

- Правда, что первые 5 лет Олю воспитывала Ирина Алексеевна а не вы?

- В данный момент я нахожусь на рабочем месте.

- Когда я могу вас набрать?

- Вечером.

Мы созвонились вечером. Екатерина снова отказалась подробно рассказать суть претензий к маме и с чего вообще начался конфликт. Она сказала перезвонить еще через два часа - мама девочки попросила паузу, чтобы подумать - стоит ли давать свою точку зрения. Но в условленный час женщина трубку не взяла и перестала отвечать на последующие звонки.

"Комсомолка" готова дать возможность высказаться всем заинтересованным в этой истории.