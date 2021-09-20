10 коробов для сбора продовольственной помощи «Пятёрочка» установила в Омской области

10 из них расположены в Омской области. По мере их наполнения продовольственные наборы будут передавать нуждающимся подопечным фонда в регионе.

Теперь гости магазинов «Пятёрочка» могут покупать продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты, печенье и др.) и оставлять их в коробе. Из собранного будут формироваться продуктовые наборы с одинаковым содержимым, а волонтёры доставят их благополучателям - семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся, проживающим в регионе.

Адреса «Пятёрочек», где можно оставить продукты для нуждающихся в Омске:

1. г. Омск, ул. Лобкова, 4/1.

2. г. Омск, ул. Масленникова, 62.

3. г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, 11, пом 1П.

4. г. Омск, пр-кт Комарова, 2 к.2

5. г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19

6. г. Омск, ул. 20-я Линия, 65

7. г. Омск, пр-кт Мира, 100

8. г. Омск, ул. 21-я Амурская, 43, к. 3

9. г. Омск, ул. Красный Путь ул, 135 к.1

10. Омская обл., п. Магистральный, ул. Молодежная, 10А