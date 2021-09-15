Чаще всего омичи делают селфи в парках и на улице Ленина в праздники

Оказалось, что активнее всего омичи фотографируются на массовых мероприятиях. Фото: ВКонтакте

Фотография давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, а сейчас невозможно представить, что ты пошел на прогулку с друзьями и не сделал несколько селфи. Ребята из омской компании Gems Development, которые составляют электронные карты для разных городов задались вопросом, а где же чаще всего фотографируются омичи?

Так выглядит на карте фотоактивность омичей за несколько лет. Фото: Gems Development

Чтобы это выяснить специалисты проанализировали геоданные с публикаций омичей и составили ТОП-15 мест, где люди любят фотографироваться. Туда попали:

- Выставочный Сквер на Партизанской;

- Любочка и Любинский проспект;

- смотровая площадка в конце Чокана Валиханова;

- сквер им. Дзержинского;

- Карла Либкнехта - Степаныч;

- парк 30- летия ВЛКСМ, центральная аллея;

- площадь перед музыкальным театром;

- мемориал Победы;

- центральная площадка Советского парка;

- площадь перед Каскадом;

- Gussy, площадь у памятника Ленину;

- сквер 30 Летия ВЛКСМ (у фонтана Транспортной академии);

- площадь у Драмтеатра;

- Воскресенский сквер перед Серафимо-Алексеевской часовней;

- Омская крепость.

Специалисты компании проанализировали данные за несколько лет и пришли к выводу, что омичи чаще всего постят фото во время крупных городских праздников. Наибольшая активность приходится на День города и 9 мая.

Также довольно популярными местами для фото стали площадь перед железнодорожным вокзалом, Камергерский переулок, площадь перед Успенским собором и другие места. По карте можно заметить, что в каждом районе есть свои «фотозоны», где местные чаще всего фотографируются.