Чаще всего омичи делают селфи в парках и на улице Ленина в праздники

Оказалось, что активнее всего омичи фотографируются на массовых мероприятиях.
Фото: ВКонтакте
Фотография давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, а сейчас невозможно представить, что ты пошел на прогулку с друзьями и не сделал несколько селфи. Ребята из омской компании Gems Development, которые составляют электронные карты для разных городов задались вопросом, а где же чаще всего фотографируются омичи?
Так выглядит на карте фотоактивность омичей за несколько лет. Фото: Gems Development
Чтобы это выяснить специалисты проанализировали геоданные с публикаций омичей и составили ТОП-15 мест, где люди любят фотографироваться. Туда попали:
- Выставочный Сквер на Партизанской;
- Любочка и Любинский проспект;
- смотровая площадка в конце Чокана Валиханова;
- сквер им. Дзержинского;
- Карла Либкнехта - Степаныч;
- парк 30- летия ВЛКСМ, центральная аллея;
- площадь перед музыкальным театром;
- мемориал Победы;
- центральная площадка Советского парка;
- площадь перед Каскадом;
- Gussy, площадь у памятника Ленину;
- сквер 30 Летия ВЛКСМ (у фонтана Транспортной академии);
- площадь у Драмтеатра;
- Воскресенский сквер перед Серафимо-Алексеевской часовней;
- Омская крепость.
Специалисты компании проанализировали данные за несколько лет и пришли к выводу, что омичи чаще всего постят фото во время крупных городских праздников. Наибольшая активность приходится на День города и 9 мая.
Также довольно популярными местами для фото стали площадь перед железнодорожным вокзалом, Камергерский переулок, площадь перед Успенским собором и другие места. По карте можно заметить, что в каждом районе есть свои «фотозоны», где местные чаще всего фотографируются.