В центре Омска ради праздничного концерта перекроют Соборную площадь на три дня

С четверга по воскресенье омичам придется объезжать центральную площадь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На прошлых выходных водителям уже приходилось терпеть неудобства из-за перекрытия Соборной площади. Ее закрыли в пятницу, 10 сентября, а открыли только в понедельник утром. 12 сентября проходил еще и марафон, из-за чего в воскресенье перекрытия были гораздо более масштабными.

На грядущих выходных омичей ждет еще один сюрприз, подготовленный в рамках празднования Дня города. С концертом выступит Владимир Пресняков. Петь он будет на Соборной площади. О ее перекрытии и предупреждают омичей.

Ограничения движения будут действовать с 10:00 16 сентября до 12:00 19 сентября на следующих улицах:

- ул. Ленина (от площади Победы до улицы Интернациональной);

- ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до улицы Красина);

- ул. Тарская (от улицы Интернациональная до улицы Спартаковская);

- Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади).

Как видно, начнется ограничение утром в четверг, а закончится только днем в воскресенье. Этот небольшой участок в центре постоянно перекрывают ради массовых мероприятий, и это часто становится причиной заторов. Омичей просят отнестись к перекрытию с пониманием и заранее планировать свой маршрут. Некоторым придется пользоваться объездными путями.

Концерт приглашенной звезды запланирован на вечер 18 сентября. Тогда же, сразу после выступления Преснякова, состоится и 15-минутный салют, который в этом году будут запускать только в одной точке.