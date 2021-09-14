Появились эскизы будущего современного микрорайона в Омске на Левобережье «Зеленая река»

Омичи могут принять участие в общественных слушаниях и высказать свое мнение о планировке микрорайона. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В последнее время в Омске довольно активно ведется строительство жилья. Появилась информация и о довольно амбициозном проекте микрорайона «Зеленая река». Располагаться он будет на Левом берегу Иртыша в границах улиц Волгоградской, Верхнеднепровской и Кондратюка. Строительство планируют разделить на семь этапов. Первый из них хотят начать уже в этом году. Согласно плану, территории будут использоваться разнообразно, а не только для жилых застроек.

Застройщик планирует начать работы уже в этом году. Полностью застройку разделили на 7 этапов. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На первом этапе строительства, который должен начаться уже в ноябре этого года, возведут более 240 тысяч квадратных метров жилья, а параллельно с ним построят детский сад.

Современное жилье появится на Левом берегу. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На втором этапе, который начнут в 2022 году, построят более 254 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с ними появится и общественно-деловой центр. Он, по праву станет центром активности микрорайона. В нем предусмотрены сразу торговый центр, школа искусств, офисы, спортивная школа, бассейн и спортзал.

В «Зеленой реке» планируют сразу обустраивать зоны для отдыха и развлечений. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Еще через год, в 2023 году начнут третий этап. Здесь объемы строительства вырастут до 378 тысяч квадратных метров и двух детских садов и большого парка.

На четвертом этапе в 2024 году хотят начать строительство 520 тысяч квадратов жилья, а параллельно с ними возвести еще гостиницу и школу. На пятом и шестом этапах строительства также продолжат жилую застройку и добавят несколько образовательных учреждений. На седьмом, завершающем этапе, планируют доделывать все то, что не успеют реализовать в рамках предыдущих этапов.

Новое жилье в микрорайоне будут начинать строить каждый год. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В целом эскизы проекта выглядят современно и концептуально отличаются от застройки, характерной для Омска. Об этом говорит и параллельное возведение с жилой застройкой социальных объектов. Особенно это актуально для левобережье, где довольно много спальных районов. Застройщиком хочет выступить фирма ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск». Это дочерняя компания группы «Эталон» миллиардера Владимира Евтушенкова. Проект разработали в ООО «ГРАД-Информ» по заказу будущего застройщика.

На сайте мэрии напомнили об общественных слушаниях относительно этой территории. Проходят они со 2 сентября по 7 октября, поэтому у желающих еще есть возможность принять в них участие.