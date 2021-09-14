Лишил детства: Омич во дворе дома срезал болгаркой качели из-за скрипа, мешавшего его родителям

Раньше на этой площадке кипела жизнь, но теперь скандальный омич добился своего: ребятишки приходят сюда все реже. Фото: ВКонтакте

Настоящие военные действия развернулись в одном из дворов Омска по улице 16-й Военный городок. Камнем преткновения стала детская площадка, где постоянно играли ребятишки. Казалось бы, какие тут могут быть проблемы. Но одном из соседей сильно не нравился шум детских игр, а также скрип стареньких советских качелей. Якобы это сильно мешало его престарелым родителям, живущем в доме рядом с площадкой.

Проблему он решил кардинально: среди белого дня мужчина пришел во двор с болгаркой и срезал все качели. Довольный собой он поспешно ретировался. Местные малыши остались без детской площадки. Родители ребятишек просто в шоке: сосед даже не попытался выйти на компромисс, чтобы хоть как-то урегулировать конфликт. Они также боятся, что под снос пойдут и все оставшиеся объекты.

- Детская площадка построена силами жильцов и на их средства. Один из бывших жильцов нашего дома, у которого проживают здесь пожилые родители, спилил качели, так как они им мешали своим скрипом. Заявление участковому написано, но мы опасаемся, что он на этом не остановится и спилит оставшуюся часть: горку и качели для двоих. Так как дети ещё и "кричат", когда играют, - рассказали в соцсетях подробности жильцы дома, где разразился конфликт.

Омичи в комментариях как обычно разошлись в оценках ситуации. Самое интересное, что нашлись и те, кто поддержал решение вспыльчивого соседа. Другие же возмутились наглости мужчины. Его действия горожане оценивают как самоуправство и уверены, что он должен ответить по закону. Удивились сибиряки и тому, что никто из жильцов, включая соседа, не догадался просто смазать скрипящие качели.

Кто-то же предложил решить проблему кардинально и поговорить папам детей с наглым соседом по-мужски. Однако детскую площадку это не вернет. Судя по всему, спилившему качели омичу вообще не грозит никакая ответственность. В полиции на обращение жителей, предварительно, лишь развели руками: оказалось, что площадку оборудовали в далеких 80-х годах. Собственника у нее нет, поэтому и претензий предъявлять некому.

- Заявление от жильцов принято - его подала старшая по дому. Пока проводится проверка. На данный момент устанавливается собственник детской площадки и сумма ущерба, - уточнили в омской полиции, пообещав разобраться в ситуации.