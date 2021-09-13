Оксана Фадина призвала жителей Омской области прийти на выборы и принять важное для региона решение

Оксана Фадина

В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, пройдет голосование за депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Омской области.

Долгие годы у нас бытует мнение, что это неважно. Что от голосования ничего не изменится. И на выборы многие люди шли без надежды что-то изменить, назло отдавая свои голоса за оппозиционные партии. Из-за этого десятилетиями Омская область была обижена, лишена достойного финансирования. Однако с 2017 года ситуация в нашей области начала меняться. Регион возглавил современный, деятельный, умеющий работать с федеральным центром руководитель. Александра Леонидовича Буркова поддержали практически все партии и абсолютное большинство населения.

Уверена, что сегодня уже можно сказать: мы не прогадали. Впервые в наш считавшийся депрессивным регион пошло финансирование из центра в таких объемах, которых мы раньше не видели никогда. Мы начали масштабно ремонтировать дороги, строить детские сады и школы, заниматься благоустройством.

В свое время Александр Леонидович поддержал мое избрание на должность мэра Омска. Вместе мы отработали без малого четыре года. Прошли трудный путь. Работая в команде, сумели вытащить из предбанкротного состояния бюджеты области и города. Вы видите, как начал меняться к лучшему наш областной центр. Но в районах области, в деревнях и поселках эти изменения пока идут медленно. Омским селам нужны чистая вода, доступный газ, качественные дороги, отремонтированные школы, детсады и больницы. Нужны условия для работы медиков и учителей. Нужен комплексный подход и внимание центра к проблемам сибирских территорий.

Без иллюзий: оппозиция эти проблемы не решит. За популизмом и лозунгами у нее нет реальных дел.

МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ НУЖНО ИЗНУТРИ, НАХОДЯСЬ В НЕЙ, ИМЕЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ.

Я иду на выборы от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ и разделяю ответственность за все ее решения. В том числе и непопулярные. Основания для недовольства есть. А это значит, что ЕДИНАЯ РОССИЯ, как партия власти, должна работать лучше, больше заниматься решением насущных проблем.

Мы с вами можем изменить нашу жизнь. На этапе выборов можем обновить ЕДИНУЮ РОССИЮ. ВЕДЬ ПАРТИЯ – ЭТО ЛЮДИ. Чем больше честных, трудолюбивых, порядочных людей будет в каждой из партий, тем честнее и понятнее для граждан будут законы, которые принимают депутаты. Работая в российском парламенте, я не буду молчать, если увижу несправедливость в любом принимаемом законе. Буду делать все от меня зависящее, чтобы интересы простого человека всегда были на первом месте! И ВАШИ ИНТЕРЕСЫ СЕГОДНЯ УЖЕ ОТРАЖЕНЫ В МОИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ. Прошу вас дать мне возможность отстаивать ваши интересы в высшем законодательном органе нашей страны. Я сделаю все, чтобы оправдать это доверие!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область — Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Фадиной Оксаны Николаевны.