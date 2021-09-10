«Бейте меня, лишайте прав!»: Пьяный водитель BMW, пойманный под Омском, впал истерику в патрульном авто

Омича ранее уже лишали прав.

Настоящий концерт устроил пьяный водитель под Омском. Неадекватного водители за рулем «BMW-320» заметили жители поселка Азово. Машина хаотично двигалась по дороге. Бдительные прохожие сообщили о случившемся в полицию. На требование приехавшего экипажа ДПС остановиться водитель лишь прибавил газу. Несколько раз иномарка чуть не врезалась в другие машины. А потом водитель и вовсе поехал в лес через поля. Но все-таки был задержал гаишниками.

В машине ДПС он устроил настоящий концерт. Оказалось, что 25-летний мужчина уже лишался прав ранее за езду в нетрезвом виде.

- Опять пошли эти уловки? - промычал нетрезвый сибиряка.

- Какие уловки? - спросили инспекторы.

- Меня уже лишали незаконно прав. Я не согласен.

- А сейчас мы что незаконного делаем? - недоумевали сотрудники ДПС.

Водитель ничего внятного ответить не смог.

- Убивайте меня, - неожиданно предложил водитель.

- Ты же знаешь, мы не делаем этого, - спокойно ответил инспектор.

- Ты сейчас лишишь меня! - сквозь слезы начал кричать нарушитель.

- Лишаем не мы. Важен сам факт: управлял нетрезвым? Управлял. Скрывался? Скрывался.

- Ну это же лишение - правильно? - едва не плакал пьяный водитель.

- Мы вас отстраняем от управления транспортным средством, так как у вас очевидные признаки алкогольного опьянения. Подпишите протокол.

- Да не буду я ничего подписывать!

В итоге омича от управления машиной отстранили. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.