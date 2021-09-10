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Происшествия10 сентября 2021 11:32

«Бейте меня, лишайте прав!»: Пьяный водитель BMW, пойманный под Омском, впал истерику в патрульном авто

До этого полиция несколько минут гонялась за нарушителем
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Омича ранее уже лишали прав.

Омича ранее уже лишали прав.

Настоящий концерт устроил пьяный водитель под Омском. Неадекватного водители за рулем «BMW-320» заметили жители поселка Азово. Машина хаотично двигалась по дороге. Бдительные прохожие сообщили о случившемся в полицию. На требование приехавшего экипажа ДПС остановиться водитель лишь прибавил газу. Несколько раз иномарка чуть не врезалась в другие машины. А потом водитель и вовсе поехал в лес через поля. Но все-таки был задержал гаишниками.

В машине ДПС он устроил настоящий концерт. Оказалось, что 25-летний мужчина уже лишался прав ранее за езду в нетрезвом виде.

- Опять пошли эти уловки? - промычал нетрезвый сибиряка.

- Какие уловки? - спросили инспекторы.

- Меня уже лишали незаконно прав. Я не согласен.

- А сейчас мы что незаконного делаем? - недоумевали сотрудники ДПС.

Водитель ничего внятного ответить не смог.

- Убивайте меня, - неожиданно предложил водитель.

- Ты же знаешь, мы не делаем этого, - спокойно ответил инспектор.

- Ты сейчас лишишь меня! - сквозь слезы начал кричать нарушитель.

- Лишаем не мы. Важен сам факт: управлял нетрезвым? Управлял. Скрывался? Скрывался.

- Ну это же лишение - правильно? - едва не плакал пьяный водитель.

- Мы вас отстраняем от управления транспортным средством, так как у вас очевидные признаки алкогольного опьянения. Подпишите протокол.

- Да не буду я ничего подписывать!

В итоге омича от управления машиной отстранили. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

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Пьяный водитель, пойманный под Омском, устроил истерику в патрульном авто
Пьяный водитель, пойманный под Омском, устроил истерику в патрульном авто
В Госавтоинспекцию Азовского района (Омская область) от граждан поступило сообщение о том, что на улицах районного центра замечен автомобиль «BMW-320», за рулем которого находится нетрезвый водитель. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место. На ул. 60 лет Победы они заметили указанный автомобиль, который хаотично двигался по проезжей части. Полицейские потребовали от водителя остановиться, что он проигнорировал и, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться. Создавая на дороге аварийно-опасные ситуации, нарушитель выехал из населенного пункта и продолжил движение по грунтовой дороге. В результате погони транспортное средство было остановлено в лесополосе недалеко от автодороги Азово-Березовка. За рулем находился молодой человек 1996 г.р. с признаками опьянения, однако проходить освидетельствование нарушитель отказался. В отношении него возбуждены административные делопроизводства по ч. 1 ст. 12.26 Ко АП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования).
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