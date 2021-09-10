Омичей развезут на автобусах после концерта на Соборной площади

Зрителей развезут на 30 автобусах. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

В Омске все-таки решили хоть как-то отпраздновать День города, который должен был состояться еще 1 августа, но уже переносился несколько раз из-за сложной эпидемической обстановки в регионе.

Тем не менее, чтобы не огорчать избирателей перед выборами, праздник проведут. А, чтобы подвергать людей не слишком сильной опасности от нахождения в общественных местах, День города разделили на несколько дней. В определенное время будет какое-то одно событие. По мнению организаторов, это поможет избежать массового скопления людей.

Одним из таких мероприятий станет концерт украинской поп-группы Artik&Asti, организованное компанией «Холодушка».

После окончания концерта зрителей развезут на общественном транспорте.

Как сообщили в департаменте транспорта, дополнительные автобусы и троллейбусы подадут к 21.30 к трем остановкам: «Библиотека им. Пушкина, «Госпиталь» и «КДЦ «Маяковский». Всего в этот вечер для развоза зрителей будет задействовано 30 автобусов и троллейбусов, на которых разместят маршрутные указатели с информацией о направлении движения.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска