Семья омского подростка, избитого толпой из 15 человек: Мы были уверены, что их накажут, но дело закрыли!

Школьник заработал множество ушибов и серьезное сотрясение мозга. Фото: личный архив семьи

Массовая драка произошла на окраине Омске еще в середине лета, но известно о ней стало только сейчас. Большая часть летних каникул для 15-летнего Андрея (имя изменено) перестала быть радостной. 9 июля подросток отправился гулять с друзьями и задержался на улице допоздна, о чем теперь сильно жалеет. Он с компанией остановился во дворе дома №3 на улице Гашека, позже Андрей отделился от компании, чтобы в тишине поговорить с девушкой. Там-то его и поджидали неприятности.

- Я отошел от друзей, чтобы по телефону поговорить. Иду, а мне навстречу шумная компания из 15 человек. Все пьяные. Я попытался их обойти, но они заметили меня и попытались заговорить, - вспоминает подросток. – Я не стал обращать на них внимание, а просто пошел дальше. Думал, отвяжутся, но они не успокаивались. Оборачиваюсь, а в меня камень летит. Так драка и началась.

Сразу после драки подростка отвезли в больницу, чтобы зафиксировать травмы. Фото: личный архив семьи

По словам Андрея, он успел набрать номер отца, но толком объяснить ситуацию не удалось. Хулиганы выбили из рук новый Айфон, ремонт которого теперь обойдется недешево. Во время драки в ход шли не только кулаки, Андрея до приезда отца и полиции успели ударить бутылкой и палкой.

- Когда увидел в руках одного из них палку, тоже схватил какую-то с земли и стал отбиваться. Бутылкой кто-то кинул в меня. После этого много порезов осталось, а все руки были в стекле, - рассказал Андрей о той драке.

Спас от беды парня примчавшийся на место отец. При виде взрослого мужчины шпана бросилась врассыпную. Но двоих отморозков все уже удалось поймать - их передали приехавшей полиции. Как говорит мама пострадавшего, они сразу же обратились в больницу и зафиксировали побои. У Андрея сотрясение и рана головы, а также ушибы и порезы. Травму обработали, даже наложили швы. Но последствия драки дают о себе знать даже сейчас.

В драке у Андрея выбили из рук телефон, чтобы он не смог позвонить и позвать на помощь, но подростку это все же удалось. Вот только новый гаджет сильно пострадал. Фото: личный архив семьи

- Все, конечно, зажило, но даже сейчас у сына все еще болит голова. Сотрясение ведь просто так не проходит. Еще не известно, как это скажется на здоровье в будущем, - переживает мама подростка Елена.

Женщина рассказала, что они написали заявление в полицию, которое принял местный участковый. В момент задержания он, по словам пострадавших, сразу же узнал нападавших. Один из них и вовсе был ранее судим, и в это время не имел права находиться на улице. После этого у семьи Андрея не осталось сомнений в том, что нападавших накажут.

- Участкового этого мы часто встречали во дворе дома, пункт полиции буквально в соседнем доме. Постоянно спрашивали, что с нашим делом, но он отвечал, что идет проверка. Мы долго это слушали, а потом решили, что нужно узнать официально. Сделали запрос в прокуратуру. Оказалось, что дело туда не поступало, да и вообще его давно закрыли, - рассказывает Андрей.

Его слова подтверждает и мама. Женщина уточнила, что нападение произошло 9 июля, 10 числа они подали заявление, а 16 июля дело, как утверждают родители пострадавшего омича, уже было закрыто местным участковым.

- Мы уже обратились в суд, чтобы обжаловать постановление о закрытии дела, - поделилась с нами Елена. – Будем обращаться и в прокуратуру тоже, я уже проконсультировалась с юристом. Сейчас ищем свидетелей, которые видели, что на самом деле произошло. На площадке были люди. Заступаться, конечно, никто из них не пошел, в драку не ввязался, но, видимо, вызывали полицию, потому что они быстро тогда приехали. Надеемся, что это поможет добиться справедливости, - говорит женщина.

"Комсомолка" обратилась в полицию за комментарием по этой ситуации. Ответ пообещали дать позднее.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

- В отделе полиции № 5 УМВД России по городу Омску по фактам, которые описал в своем сообщении пользователь социальной сети, 9 июля был зарегистрирован материал проверки. Причиной обращения в полицию стал конфликт, возникший между 15-летним подростком, его отцом и компанией неизвестных мужчин. Мальчик по просьбе своего приятеля присматривал за батутом, а так как время уже было позднее, то посетителей не пускал. По словам несовершеннолетнего, несколько мужчин в состоянии опьянения привели на аттракцион 6-летнего ребенка. Подросток не запустил ребенка на батут, что привело к словесному конфликту и, позже, к драке. На помощь сыну пришел отец. Обе стороны обратились за медицинской помощью. На период лечения несовершеннолетнего в связи с истечением процессуальных сроков участковым уполномоченным полиции было вынесено постановление об отказе возбуждении уголовного дела.

В настоящее время медицинские документы истребованы, проверка будет возобновлена. В рамках проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой определена тяжесть причиненного подростку вреда здоровья и принято процессуальное решение.