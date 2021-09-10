Исследование банка «Открытие»: сибиряки умеют тратить деньги с умом

Управляющий банком «Открытие» в Омской области Алексей Денисов

Эти и другие вопросы, касающиеся финансового поведения наших земляков, обсудил с омскими журналистами на пресс-ланче новый управляющий банком «Открытие» в Омской области Алексей Денисов.

Алексей Борисович возглавил региональную бизнес группу этого банка сравнительно недавно – в июне этого года, но человек он в банковской сфере не новый. За плечами у Денисова динамичная карьера в Сбербанке, других крупных кредитных организациях нашей страны и, конечно же, в банке «Открытие», операционный офис которого в Вологде он возглавлял два с половиной года. Поэтому рассказ профессионала такого уровня о финансовом поведении сибиряков был особенно интересен.

Сибиряки – народ финансово грамотный

Анализ, о котором рассказал Алексей Денисов, отдел клиентских исследований банка «Открытие» провел в крупных городах Сибирского федерального округа среди сибиряков обоих полов в возрасте от 18 до 65 лет. Как выяснилось, наши земляки довольно высоко оценивают свой уровень финансовой грамотности – лишь 10% считают его низким, остальные в той или иной степени уверены в своей финансовой компетентности. При этом практика показывает, что на деле ситуация обстоит несколько иначе – достаточно часто мы слышим истории, когда люди попадаются на уловки мошенников.

Сибиряки и омичи в том числе, активно пользуются кредитами и займами для решения разных вопросов. Каждый пятый опрошенный имеет ипотечный кредит. Этот вид кредита в последнее время получил новый импульс к развитию благодаря программе господдержки,и в то же время из-за этого цены на жилье выросли. Алексей Денисов рассказал, что средний чек ипотечного кредита сегодня - 2,7 млн рублей, в то время как 2 года назад он составлял 1,8 млн.

– Я считаю, что больше 20% семейного бюджета нельзя пускать на выплаты по кредитам и займам, - уверен Алексей Денисов. - Судя по исследованию нашего банка, у 40% заемщиков доля ежемесячных выплат в общем доходе как раз-таки не превышает 20%. Это говорит о финансовой грамотности сибиряков, о том, что они принимают правильные решения в отношении своих финансов.

При этом сибиряки очень даже верят в финансовые приметы. 38% наших земляков (самый высокий процент по России) полагаются не только на собственную финансовую грамотность и советы профессионалов, но еще и распространенные народные «мудрости», такие, например, как ладонь чешется к деньгам, не отдавать деньги в руки и вечером и т. п.

Как повлияла пандемия

Пандемия в первую очередь изменила отношение людей к интернет-сервисам. 86% сибиряков теперь отдают предпочтение интернет- или мобильному банку, а больше половины пользуются Системой быстрых платежей. При этом финансовой «подушки безопасности» в виде накоплений наши земляки либо не имеют вовсе (36% опрошенных), либо сравнительно не большую (не более 3 месячных окладов – 38%). Те из нас, кто сбережения все-таки имеют, за время пандемии не особенно изменили способ сбережения средств. 82% придерживаются прежней стратегии к накопленным деньгам.

Однако 75% людей так или иначе интересуются инвестициями. То есть, если раньше люди в качестве главного способа сохранения денег предпочитали вклады либо недвижимость, теперь начали инвестировать в инструменты финансового рынка, и, в первую очередь, - ценные бумаги.Здесь Алексей Денисов сделал предостережение:

- Самостоятельно заниматься такого рода инвестициям и игрой на фондовом рынке непрофессионалам не стоит. Я знаю немало примеров, когда люди не просто теряли деньги, а разорялись на этом. Это сложный рынок, на котором хорошо ориентируются только профессионалы, поскольку надо учитывать множество факторов. Поэтому мы рекомендуем тем, кто хочет найти высокодоходные инструменты для инвестиций,выбрать надежную управляющую компанию. Для этого нужно изучить их рейтинг, количество клиентов. Важно также выбрать временной горизонт, по истечение которого выпланируете получить доход.

Что касается сбережений, сейчас люди в основном откладывают деньги на текущие нужды, такие как покупка жилья, авто, бытовой техники и образование детей. Однако немало и тех – 23%- кто живет от зарплаты до зарплаты и не может позволить себе что-то накопить. При этом около половины опрошенных постоянно экономят, в основном на развлечениях, путешествиях, гаджетах. Видимо по этой причине, а также из-за закрытых границ, около 75% опрошенных в этом году провели отпуск дома или на даче, либо вообще не ходили в отпуск.

В Омске только плюсы

Большая часть опрошенных банком «Открытие» сибиряков (65%) довольны своим местом проживания, а 42% вообще не планируют покидать наш край. В отношении Омска, по мнению Алексея Денисова, это можно понять.

- Все познается в сравнении, - поделился своим соображениями Алексей Борисович. – Мне есть с чем сравнить – я изрядно поколесил по центральной России и перебрался в Сибирь из Вологодской области. Перед приездом много разного прочитал про Омск в соцсетях и был приятно удивлен тому, что увидел. В Омске замечательные дороги, постоянно идет их ремонт. Город ухоженный, чувствуется, что в нем есть хозяин, который заботится, любит, вкладывает душу, силы, средства и это здорово. Здесь приятный климат. Я и моя семья после переезда в Омск отмечаем только плюсы.