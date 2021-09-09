Ел грибы и пил воду из болот: Омский рыбак, которого почти неделю искали в лесу, чудом выжил

Почти через шестеро суток Сергей Майстренко сам вышел к одной из близлежащих деревень. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Иначе как чудом историю 48-летнего жителя одной из деревень Сергея Майстренко не назовешь. Мужчина из деревни Курносово в компании друзей отправился на рыбалку на речку Максимовка и потерялся в лесу еще 2 сентября. Все это время его усиленно искали волонтеры и полиция. Шансы найти сибиряка живым таяли с каждым днем. Обнаружить его в густых таежных лесах севера Омской области никак не удавалось.

Каково же было удивление полицейских, когда рыбак объявился сам. Почти через шестеро суток Сергей Майстренко сам вышел к одной из близлежащих деревень. Уставший и измученный. Полицейские его уже осмотрели: медицинская помощь сибиряку не понадобилась. У него нет ни травм, ни переохлаждения, ни обезвоживания. Рыбак выжил после того, как скитался один по тайге почти неделю! Спасло его и то, что в эти дни в Омской области была сравнительно не холодная погода.

Как выяснили полицейские, мужчину спасло то, что он постоянно что-то ел. В основном питался найденными грибами, иногда ел различную ягоду. Воду омич находил в болотах - приходилось пить ее. Особого выбора у Сергея Майстренко нет. Главное - он смог сохранить себе жизнь.

Сейчас рыбак находится дома и отсыпается. За эту неделю он сильно измотался. Рассказывать о своем длинном и опасном приключении сибиряк пока не готов.

- Все пишут, что нашли через 5 дней, а он почти неделю скитался по лесу. Мы сами в шоке, как он выжил! Сейчас Сергей дома, слава богу, отсыпается - он очень сильно устал, - рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" жена героя.