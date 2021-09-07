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Общество7 сентября 2021 11:50

«Испугался и принял за волков»: Омичи гадают, почему охотник расстрелял пять собак в лесу

Историей со множеством неизвестных поделилась женщина в соцсетях
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Омской области мужчина в лесу расстрелял пятерых собак на глазах у хозяина.

В Омской области мужчина в лесу расстрелял пятерых собак на глазах у хозяина.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Страшной историей поделилась в соцсетях омичка со слов своей знакомой. Недавно в Омской области в окрестностях деревни Большая Тебедня в Усть-ишимском районе произошел неясный и одновременно пугающий жестокостью случай. 30 августа отец и сын отправились в лес, чтобы набрать немного грибов и ягод. Они решили совместить приятно с полезным, поэтому взяли с собой 5 охотничьих лаек. Охотиться они не собирались, а хотели просто выгулять питомцев. Но прогулка по лесу закончилась трагедией.

Одна из собак получила серьезную травму лапы, еще две остались целы.

Одна из собак получила серьезную травму лапы, еще две остались целы.

Фото: ВКонтакте

- В лесу находились несколько неизвестных человек. Один из них, омич, стал стрелять в собак из пятизарядного охотничьего ружья. На крики хозяина собак внимания не обратил. Две собаки выжили, одна сильно ранена только потому, что у стрелявшего закончились патроны. Две собаки мертвы, - рассказала неравнодушная омичка.

Охотник успел застрелить двух собак из пяти на глазах у их хозяев.

Охотник успел застрелить двух собак из пяти на глазах у их хозяев.

Фото: ВКонтакте

В комментариях пользователи как всегда разделились на два лагеря. Одни считаю произошедшее живодерством, а другие оправдывают охотника тем, что он мог спутать собак с волками. А также высказывают предположения о том, что стая напугала мужчину, направившись в его сторону, и он просто оборонялся.

- Если бы я, гуляя по лесу, встретила бегущих на меня 5 собак, я б тоже отстреливалась! Кто знает, что в башке у этих охотничьих собак, - пишет один из комментаторов. Ему парирую тем, что лайки не агрессивны к человеку по породе и выгул собак в лесу никак не регламентируется законом.

В пресс-службе полиции подтвердили, что обращение от хозяев собак поступало.

- Предварительно установлена личность подозреваемого. Им оказался мужчина, который не является жителем Усть-Ишимского района. Известно, что оружие мужчины официально зарегистрировано. Сейчас проводится проверка и опрос свидетелей, после этого будет вынесено процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в полиции.

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