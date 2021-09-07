«Испугался и принял за волков»: Омичи гадают, почему охотник расстрелял пять собак в лесу

В Омской области мужчина в лесу расстрелял пятерых собак на глазах у хозяина. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Страшной историей поделилась в соцсетях омичка со слов своей знакомой. Недавно в Омской области в окрестностях деревни Большая Тебедня в Усть-ишимском районе произошел неясный и одновременно пугающий жестокостью случай. 30 августа отец и сын отправились в лес, чтобы набрать немного грибов и ягод. Они решили совместить приятно с полезным, поэтому взяли с собой 5 охотничьих лаек. Охотиться они не собирались, а хотели просто выгулять питомцев. Но прогулка по лесу закончилась трагедией.

Одна из собак получила серьезную травму лапы, еще две остались целы. Фото: ВКонтакте

- В лесу находились несколько неизвестных человек. Один из них, омич, стал стрелять в собак из пятизарядного охотничьего ружья. На крики хозяина собак внимания не обратил. Две собаки выжили, одна сильно ранена только потому, что у стрелявшего закончились патроны. Две собаки мертвы, - рассказала неравнодушная омичка.

Охотник успел застрелить двух собак из пяти на глазах у их хозяев. Фото: ВКонтакте

В комментариях пользователи как всегда разделились на два лагеря. Одни считаю произошедшее живодерством, а другие оправдывают охотника тем, что он мог спутать собак с волками. А также высказывают предположения о том, что стая напугала мужчину, направившись в его сторону, и он просто оборонялся.

- Если бы я, гуляя по лесу, встретила бегущих на меня 5 собак, я б тоже отстреливалась! Кто знает, что в башке у этих охотничьих собак, - пишет один из комментаторов. Ему парирую тем, что лайки не агрессивны к человеку по породе и выгул собак в лесу никак не регламентируется законом.

В пресс-службе полиции подтвердили, что обращение от хозяев собак поступало.

- Предварительно установлена личность подозреваемого. Им оказался мужчина, который не является жителем Усть-Ишимского района. Известно, что оружие мужчины официально зарегистрировано. Сейчас проводится проверка и опрос свидетелей, после этого будет вынесено процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в полиции.