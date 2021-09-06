Омич разбил окно в мэрии, чтобы заявить на педофила

Омич ночью пришел к мэрии, чтобы разбить стекло и попасть в полицию. Своей цели он добился, на него завели административное дело.

Странное видео появилось в нескольких омских пабликах. Мужчина в медицинской маске, представившийся как Эльдар Ш. рассказал, что нашел педофила в рядах силовых структур, а дальше все по стандартному сценарию из любого криминального сериала. Его якобы без причины посадили в тюрьму, преступника все покрывают, и никому нет до этого дела.

- Я поймал шпиона, педофила, но все начали его прикрывать. В тюрьму отправили меня по беспределу. Я камни кидал… да что только там не происходило. Сейчас написал уже три заявления, а толку нет, - рассказывал на видео Эльдар с пугающей уверенностью в голосе и взгляде.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, Эльдар решил разбить стекло в здании омской мэрии. Для этого он специально пришел поздней ночью в минувшую пятницу, 3 сентября.

- Сейчас в администрацию камень кину. В какое окошечко? Ну, например вот в это, - рассуждает на видео Эльдар и кидает камень под звук стекла. – Залетело. Сейчас пусть вызывают полицию.

Эльдар попал камнем в одно из окон на первом этаже администрации. На видео отчетливо слышно, как бьется стекло, и автор показывает, что действительно попал в цель. В полиции подтвердили, что омич разбил окно, но сейчас на него завели только одно административное дело.

- В отношении омича возбуждено административное дело по статье за уничтожение или повреждение чужого имущества. Сейчас проводится проверка, собираются дополнительные материалы, - сообщили в пресс-службе полиции. Подтвердили, что раньше он действительно писал несколько заявлений, но никаких фактов, подтверждающих то, о чем он говорит, не нашли.

Омичи в комментариях пришли к выводу, что история о педофиле в силовых структурах - больное воображение автора видео. И намекнули на его проблемы с психическим здоровьем.