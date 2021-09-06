«Мужики, вы что творите? Ребенок плачет»: в полиции объяснили, почему скрутили омича при сыне за переход на красный

Омич перебежал дорогу а красный, а потом убегал от полиции. Его задержали и заковали в наручники. Фото: скриншот с видео

Возмущение вызвало у пользователей сети видео, опубликованное омичкой. На нем двое сотрудников ГИБДД пытаются надеть наручники на сопротивляющегося мужчину. О конфликте известно немного: перешел дорогу на красный.

Такие жесткие меры возмутили людей, но еще больше они возмутили жену омича, она-то и начал снимать видео. Женщина рассказала, что зеленый сигнал светофора они ждали слишком долго, поэтому и решили, что он не работает.

- Сотрудники ДПС скрутили мужчину за то, что он перешел дорогу на красный сигнал светофора, хотя дорога была пустая, и помех для водителей не было. До этого стояли минут 20, ждали зеленый сигнал, в итоге пришлось переходить на красный, т.к. подумали, что светофор работает некорректно, - рассказывает женщина в посте.

По ее словам, на омича налетели практически ни за что и начали заламывать руки. Добровольно пойти с полицейскими мужчина отказывался. Судя по видео, его автором оказалась жена задержанного, а наблюдал за этим его сын. Мальчик от криков взрослых и неопределенности ситуации даже расплакался. Это хорошо слышно на видео.

- Мужики, вы что творите? Ребенок же плачет, - попытался остановить полицию мужчина, но не вышло. Весь разговор все равно свелся к нецензурной брани. В конечном итоге мужчину все же забрал в отделение.

- Не надо, отпустите. Все было хорошо! Мама, не кричи, не кричи, пожалуйста, - просит ребенок, но получает в ответ только короткое: «Тихо!». Просьбы ребенка уйти не подействовали на мать, она оставлять мужа не собиралась, так же как и полицейские не стали сдержаннее. Они опрокинули мужчину на землю и пытались надеть наручники. Происходящее привлекло внимание нескольких прохожих.

В полиции объяснили, что мужчина и правда перешел дорогу на красный свет, но остановиться и заплатить штраф не захотел, а решил убежать. Уже после этого его поймали, а его жена начала запись видео. Оказалось, что во время происшествия омич был пьян. Его доставили в отделение и завели несколько административных протоколов.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГИБДД Омской области:

- Дорожные полицейские задержали нетрезвого пешехода на ул. 70 лет Октября в районе дома №1, когда он переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, однако мужчина решил избежать ответственности и скрыться. Поэтому к пешеходу была применена физическая сила, на него надели наручники. В отделе полиции на омича составили протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и нарушение правил дорожного движения, а также за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.