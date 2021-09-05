Появились свежие фото строящейся «Арены Омск»

Так на данный момент выглядит строящаяся «Арена Омск». Фото: ХК «Авангард»

В Омске продолжается масштабная стройка – на Левом берегу на месте снесенной аварийной «Арены Омск» возводят современный ледовый дворец. Работы впереди еще много, но уже сейчас начали вырисовываться очертания будущего шестиэтажного спортивного комплекса.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

– Завершен монтаж трибун первого яруса. Ведутся работы на уровне второго яруса, – рассказали в пресс-службе ХК «Авангард». – Выполняется устройство внутренних лестниц, монтируются инженерные сети выполняется устройство стяжки 1-5 этажей. На 1-4 этажах монтируются внутренние перегородки. Одновременно на первом этаже ведется подготовка поверхностей под отделку. По внешнему контуру монтируются несущие металлоконструкции для последующей установки витража основного здания. Продолжается монтаж покрытия кровли. Одновременно выполняется благоустройство территории парковок. На двух участках строители укладывают первый слой асфальтобетонного покрытия. Продолжается монтаж наружных инженерных сетей.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Добавим, что весь этот грандиозный объект, на который потратят 11,3 млрд рублей и на котором трудятся около тысячи человек, планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Руководство хоккейного клуба уже пообещало болельщикам, что сезон 2022-23 «Авангард» начнет на новой арене.