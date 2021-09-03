Омская область оказалась на первом месте по миграционной убыли

Люди продолжают уезжать из Омской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Население Омской области продолжает сокращаться. По данным Росстата, за первое полугодие 2021 года из региона уехали 13 206 местных жителей. По сравнению с числом приехавших миграционная убыль – 4 881 человека. Это на 34% больше по сравнению с прошлым годом, когда отток населения значительно затормозили пандемийные ограничения.

По числу уехавших Омская область оказалась на первом месте среди всех регионов страны. На втором и третьем местах – Саратовская область и Дагестан соответственно.

В тройке лидеров пр приросту населения предсказуемо оказались Московская область (+46 773 человека), Краснодарский край (+17 859 человек) и Ленинградская область (+17 236 человек).

Туда, а также в соседнюю Тюменскую область, в поисках лучшей жизни чаще всего переезжают и омичи.

Кроме того, жителей региона становится меньше из-за естественной убыли. Вот уже несколько лет подряд статистики отмечают разрыв между смертностью и рождаемостью в пользу первой.

В прошлом году смертность побила 13-летний антирекорд и составила почти 30 тысяч человек. По данным на 2021 год, по естественным причинам населения в Омской области сократилось на 5 973 человека: родились 8 423 местных жителя, умерли 14 396.

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