Минздрав: Перед четвертой волной ковида омичам нужно вакцинироваться повторно

Чтобы подготовиться к 4 волне ковида, омичей зовут на ревакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омск, как и весь мир, уже второй год живет в условиях пандемии коронавируса. После жесткого локдауна весной прошлого года и серьезных ограничений летом, в 2020 году началась прививочная компания. Сначала омичи неохотно шли на прививки, но уже к лету появился интерес. Многие решили все же вакцинироваться, но некоторые все же сомневаются. Активности в прививочную компанию внесло распоряжение омского Роспотребнадзора, которое вышло в конце июля. В нем работников предприятий нескольких сфер обязывали привиться до конца лета. Успели это сделать не все, но в ведомстве пообещали специальных проверок не проводить и никого не наказывать.

По последним данным минздрава, сейчас в Омской области в прививочной компании поучаствовали 579 930 человек. Из них только 1 компонент получили 92 034 человека, двумя компонентами привиты 487 896 человек.

- Общее число смертельных исходов в ковидных стационарах формируется преимущественно летальными исходами в группе пациентов, ранее не иммунизированных от новой коронавирусной инфекции, в то время как у больных, ранее вакцинированных, течение заболевания носит более благоприятный характер, эти больные в большей степени поддаются стандартной терапии, - рассказал заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович.

Многие медики сейчас прогнозируют, что 4 волна коронавируса, которая неизбежно придет, будет протекать тяжело. Учитывая предыдущий опыт в борьбе с вирусом, омичам советуют поставить прививку повторно, а тем, кто этого еще не сделал, вакцинироваться. О прививке стоит подумать и тем, кто уже переболел, потому что антитела будут защищать лишь от определенного штамма вируса.

- Повторная вакцинация необходима для того, чтобы поддержать и усилить поствакцинальный иммунный ответ организма, выработанный ранее, - подчеркнул Александр Ахрамович.

Сейчас, чтобы поставить прививку, можно обратиться в любую поликлинику города ли в один из пунктов вакцинации в торговых центрах.