Медицинский центр «Сколиоз-диагностика», основанный в Омске более 20 лет назад, получил лицензию на образовательную деятельность!

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Здесь работают специалисты с большим опытом практической работы. Но в центре не только лечат, но и учат. Медицинский центр получил лицензию на образовательную деятельность. Теперь у клиники больше возможностей для обучения, в планах — расширение количества курсов медицинского, психологического и других направлений. Социальный центр помощи «Формула жизни», действующий под эгидой Медицинского центра и пропагандирующий здоровый образ жизни, уже сейчас учит омичей оказывать первую медицинскую помощь и помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии врача. На базе клиники проводятся важные медицинские мастер-классы, в том числе востребованный профориентационный курс для подростков 13-17 лет «Клуб «Юный медик» и особые подготовительные курсы для дошколят.

Школа юных медиков

Данный курс предназначен для тех, кто в будущем мечтает стать медиком или имеет большой интерес к медицине. На КЮМе ребята получают теоретические знания по анатомии, патологии, развивают клиническое мышление врача, а также отрабатывают практические навыки по оказанию медицинской помощи, и в том числе осваивают постановку внутримышечных инъекций.

Психолог научит ребят правильно выстраивать отношение пациент-врач. Ортопед познакомит с костной системой. Травматолог объяснит, что такое травма, как правильно себя вести, если оказался рядом с пострадавшим, научит правильно оказывать первую помощь. Реабилитолог расскажет, как восстанавливаться после травм и как профилактировать их возникновение. Ребят научат оказывать первую неотложную доврачебную помощь в различных ситуациях. Стоматолог на настоящем оборудовании научит сверлить зубы (на манекенах) и расскажет, как правильно ухаживать за полостью рта. Физиотерапевт познакомит с оборудованием, процедурами, которые можно будет тут же опробовать. И это далеко не весь перечень.

Главная задача Клуба – помочь ребенку точно определиться, его ли это профессия. Ведь медицина — это не только белые халаты и восторг от того, что ты можешь спасать людей, но и неприятные стороны, о которых мечтающий стать врачом порой не задумывается.

Качество знаний будет подтверждаться удостоверениями установленного образца, и выпускники Школы КЮМ будут иметь преференции при поступлении в учебные заведения по выбранной профессии. Торопитесь, уже объявлен набор в 4 поток Клуба «Юный медик».

Подготовительные курсы для дошколят

Подготовка к школе - это не просто научить ребенка читать и считать. Дошкольник должен научиться думать, размышлять, иметь хорошее воображение, память и внимание, уметь коммуницировать со сверстниками и педагогами, знать, как правильно действовать в различных ситуациях. «Сколиоз-диагностика» приглашает на индивидуальные занятия по подготовке ребенка к школе. С будущим первоклассником будут заниматься психолог и логопед, которые проведут предварительную диагностику и разработают индивидуальную программу для будущего первоклассника.

Кроме того, в Центре проводят курсы по постановке внутримышечных и внутривенных инъекций, курсы сиделок, курсы для молодых родителей и нянь, курсы по неотложной медицинской помощи, а также проводят учебные мастер-классы для школьников, но на этом Центр не останавливается, в планах — новые курсы и проекты!

Тел.: 27-88-35, 23-65-07, сот. 8-913-629-31-63

Ул.8 Северная, 176

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