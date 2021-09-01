Как омские школьники встречают 1 сентября

В этом году в 1 класс пойдут 16 тысяч маленьких омичей.

Сегодня в омских школах, также как и по всей стране, торжественно встречают День знаний. В этом году первоклашками в Омске стали 16 тысяч детишек. Все они впервые сядут за парты. В этот волнительный день переживают не только дети, но и их родители. Многие, несмотря на коронавирусные ограничения и прохладную погоду пришли на торжественные линейки, чтобы поддержать будущих школьников.

Некоторым первоклашкам уже посчастливилось поучаствовать в линейке. Будущие воспитанники гимназии №123 сегодня на линейке, которую посетила мэр города, не без волнений, но очень трогательно выступали на линейке. Не обошлось и без традиционного первого звонка, который вместе дали ученики 1 и 11 классов.

Во всех омских школа прозвучал первый в этом году звонок.

Особенно торжественной получилась линейка для школы №30. В этом году закончили ее строительство и она стала самой большой в городе. Школу давно ждали жители развивающегося микрорайона Амур-2. В нее уже набрали 1500 тысячи учеников. Там на линейке школьников, их родителей и педагогический коллектив поздравлял губернатор Омской области Александр Бурков.

В Омске сегодня примет учеников самая большая новая школа в городе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Важно, что школа наполнена современным оборудованием - интерактивным, лабораторным, здесь шикарные классы робототехники, астрономии, биологии. Это тот уровень, о котором педагоги, которые пришли сегодня сюда работать, мечтали, и у них у всех глаза горят от условий, комфорта, технической оснащенности, общения с детьми. Конечно, это впечатляет. Остаётся одно пожелать: школьникам - крепких знаний, первоклашкам - любознательности, интереса к наукам, ну, а педагогам - душевных сил, терпения, любви детишек, - отметил на линейке губернатор.