Омичка отказалась платить поборы в детском саду, а на нее ополчился родительский комитет

В депобре пообещали провести проверку и выяснить, на что собирают деньги.

Близится начало учебного года и вопросы связанные с дополнительными взносами в учебных заведениях становится все актуальнее. Скандал разгорелся недавно в детском саду №7 в Омске. Садики работают и летом, но тоже готовятся к началу учебного года. Именно с этой целью родительский комитет предложил всем купить канцелярию. Одной из мам Светлане досталось задание купить пачку бумаги.

Женщина отказалась, сославшись на то, что всем необходимым детский сад должен обеспечивать детей самостоятельно. В ответ на это, как сообщают СМИ, представители родительского комитета затеяли скандал. Женщине даже предложили перевести ребенка в другую группу.

- Вы нам не даете обеспечивать комфорт и безопасность нашим детям. Уйдите просто в другую группу. Либо в нашей группе не мешайте нам, создавая проволочки, - написала Светлане одна из представительниц родительского комитета.

Светлана же посмотрела, что закупает детский сад через сайт госзакупок. Оказалось, что в перечне стройматериалов и бытовых расходников, нашлись и бумага, и карандаши, и игрушки, которые предлагали купить в родительском комитете.

Надвано детский сад №7 закрывался на ремонт. Информация об этом есть на их сайте. Работы проводили с 14 июля по 20 августа. Но Светлана не довольна и его результатами. По ее словам, почти ничего не сделали, больше всего вопросов к игровым площадкам, где гуляют дети.

В департаменте образования обратили внимание на проблему и пообещал провести проверку. В ведомстве также отметили, что заставлять родителей сдавать деньги никто не может, но система добровольных пожертвований все же существует.

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент образования администрации города Омска:

- Для проверки фактов и выяснения ситуации запланирован выезд в дошкольное учреждение. Напомним, что 28 августа 2018 года департаментом образования Администрации города Омска разработано и утверждено положение о добровольных пожертвованиях в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. Данным документом предусмотрен перечень обстоятельств при которых не допускается сбор денежных средств. Заставлять родителей сдавать денежные средства на нужды учреждения никто не имеет права. По желанию родители могут осуществлять добровольные пожертвования только на лицевой счёт учреждения через отделение банка.