Омич построил мост по эскизам Леонардо да Винчи и попал в Книгу рекордов России

Этот мост признали самым большим, который есть в России. Фото: официальная группа ВКонтакте "Азъ Градъ Сибирский"

В Книгу рекордов России попал омский плотник Иван Скоморощенко. Он сделал самый большой в России мост по чертежам известного мастера прошлого Леонардо да Винчи. Проект получился долгим, почти 10 лет плотник шел к своей цели. О том, как строил мост по старинным чертежам и что планирует делать дальше, Скоморощенко рассказал «КП-Омск».

«ДОЛЬШЕ ВСЕГО ИСКАЛИ МЕСТО»

Как признается мастер, хоть после да Винчи и остались только чертежи, сделать расчеты было не так уж и сложно, гораздо проблематичнее оказалось найти место для установки моста. Он не мог покрыть большое расстояние, поэтому нужен был подходящий водоем. Такой нашелся в экодеревне «Азъ Градъ» в 40 километрах от Омска.

- Долго мы искали подходящее место, да и испытания заняли много времени. Мы же несколько раз до этого его собирали, чтобы посмотреть, что получится, - рассказывает Иван. – И подходящий материал долго готовили. Использовали только сосну, другие породы даже не пробовали. Бревна долго подбирали, сушили, внимательно смотрели, чтобы нигде они не были повреждены.

Иван Скоморощенко надеется, что его рекорд привлечет интерес к профессии плотника. Фото: официальная группа ВКонтакте "Азъ Градъ Сибирский"

Пришлось плотнику решать вопрос и с тем, как поставить мост на опоры. Один человек с этим не справился бы, поэтому собралась команда из 5 рабочих. Как рассказал автор проекта, один стоял на специально собранном рычаге, а остальные направляли мост, подкладывали опоры и закрепляли конструкцию. «Тяжести все равно пришлось потаскать», - смеется Иван.

«ЗНАЛ, ЧТО РЕКОРД УЖЕ УСТАНОВИЛ»

Мост был готов в этом году еще на масленицу. Тогда же в «Азъ Градъе» ему устроили настоящий тест-драйв. По мосту разом прошлись несколько десятков человек, а сам автор бесстрашно стоял под ним на льду еще не вскрывшегося озера. Уже тогда было понятно – мост сработан отлично. А вот заявку в Книгу рекордов России рассматривали долго. Прошло почти полгода с момента подачи заявки до ее рассмотрения. И вот, в августе пришел ответ о том, что омичу все же удалось установить рекорд. Его официально зарегистрировали.

- Я не переживал, потому что точно знал, рекорд я установил. Никто не смог найти никакой информации о подобном сооружении большего размера, - рассказывает Иван. – Но я делал мост для себя, смогу или нет? А рекорд, как мне кажется, мотивирует других людей к строительству. Может, где-нибудь построят мост и больше. Я не против.

Мост почти сразу после постройки стал местной достопримечательностью. На него приходят посмотреть туристы, а летом даже используют как вышку для прыжков в воду. Фото: официальная группа ВКонтакте "Азъ Градъ Сибирский"

Останавливаться на достигнутом омич не планирует. Иван Скоморощенко поделился и планами на ближайшее будущее, оказалось, тема мостов еще не исчерпала себя.

- Есть в планах построить мост по чертежам Кулибина. Он ведь тоже ни одного не сделал при жизни. Но сейчас ищем подходящее место. Проблема моста да Винчи в том, что он не может покрывать большие расстояния, а вот по чертежам Кулибина можно сделать мост длинной до 300 метров. Хочу попробовать воплотить в жизнь, - рассказал Иван о своих планах. Поэтому ждем новых необычных сооружений и рекордов от омского умельца. Кулибин собирал уменьшенную копию моста, но построить его в натуральную величину изобретателю не удалось.

Характеристики моста по чертежам Леонардо да Винчи

Длинна моста: 13 метров

Высота: 3,65 метров

Ширина: 4 метра

Материал: сосна