Омскстат: В Омске смертность превысила рождаемость почти в два раза

По сравнению с прошлым годом количество смертей в Омске сильно выросло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неутешительной выглядит статистика рождаемости и смертности в текущем году. Свежими данными поделились омские статистики.

По их данным за первое полугодие 2021 года в Омске родилось 8423 человека, а умерли 14 396 человек. Разница составила 5 973 человека. Количество смертей превысило количество рождений почти в два раза. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в Омске зафиксировали 8331 рождений и 12 427 смертей. разница составляла 4 096. В этом году все цифры немного подросли.

Больше всего омичи умирали в первый месяц года.

Пик смертности в Омске в 2021 году пришелся на январь (2726 умерших) и март (2653 умерших). Пик рождаемости был в марте (1612 родившихся) и июне (1529 родившихся). В последнее время коэффициент рождаемости начал немного повышаться, а смертности падать, но еще не известны данные за второе полугодие, когда в Омск пришла третья волна ковида.

В прошлом году из-за ковиди количество свадеб снизилось до минимума.

В первую половину 2021 года в Омске заключили 4802 брака, а развестись решили 3831 пара. Традиционно свадебный бум пришелся на лето, больше всего свадеб сыграли в июне (1330), а больше всего разводов зафиксировали в марте (835). В прошлом году из-за жестких ограничений к лету заключение браков упало, пожалуй, до рекордно низких отметок, в мае (142), разводились тогда всего 94 пары, но минимум был установлен месяцем ранее, в апреле, тогда зарегистрировали 28 разводов.