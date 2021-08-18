Опека передумала лишать родительских прав омскую сироту, которая «на время» отдала дочь в дом малютки

Девушка привела в порядок свои дела и искренне хочет забрать дочь домой. Фото: Наталья Граф

История злоключений Людмилы Киселевой, бывшей воспитанницы детского дома, началась уже давно. Она выпустилась из детдома, получила однокомнатную квартиру и могла была готова начать взрослую жизнь, но все обернулась не радужно. Девушку беременной бросил возлюбленный, а потом нашлась и доброжелательница, некая Тамара. Она, как говорят общественники, подселила в квартиру еще двух человек, и обещала им хорошую работу. На деле все они за смешные деньги просто мыли полы в многоэтажках. В таких условиях Людмила провела всю беременность, но все же смогла выносить и родить здоровую девочку.

Маленькая Мирослава принесла матери много счастья, но все равно оказалась в Доме малютки. От безысходности Людмила заключила договор о содержании ребенка на месяц. В это время она занималась оформлением документов и поиском необходимых вещей. Когда месяц закончился, в квартиру нагрянули с проверкой, чтобы оценить будущие условия содержания ребенка. Они проверяющим не понравились. После этого Людмилу Киселеву решили лишить родительских прав через суд. Девушка не знала, что делать и была в ужасе, но обратилась за помощью к правозащитникам. Они уверены – девушка будет хорошей матерью. Во только их мнения не разделяет главный врач дома ребенка Сергей Филипов. По его словам, пока девочка была в детдоме месяц, мать не навещала ее и не интересовалась состоянием. Также часто бывает, что дети, отданные родителям, снова попадают в Дом ребенка, но уже с травмами.

Сейчас у Людмилы благодаря общественникам начинают налаживаться дела: ей помогли избавиться от нежелательных соседей и «работодательницы», немного наладили быт и добились возможности ежедневно видеться с ребенком. На ее проблему обратили, наконец, внимание и власти. В минтреуда предложили разместить молодую мать вместе с дочкой в Центре помощи семье с детьми. С этой инициативой представители центра выступят на предстоящем суде, который никто отменить не в состоянии. В центре молодой маме окажут необходимую психологическую и материальную поддержку.

- В случае принятия решения судом о помещении семьи в центр, Людмила и ее ребенок будут проживать в центре социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей). Семье обеспечат бесплатное проживание, питание, юридическую и психологическую помощь. Работа специалистов различных ведомств (Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство образования Омской области) будет направлена на формирование бытовых и родительских навыков Людмилы, - отметили в пресс-службе министерства труда Омской области.

На проблему Людмилы Киселевой обратила внимание и недавно посетившая Омск детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заметила, что к работе опеки в этой истории есть много вопросов и пообещала попробовать найти решение проблемы.