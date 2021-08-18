Жителей Омска ждет массовое отключение воды

Без воды на время останутся тысячи омичей. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Массовое отключение воды на следующей неделе ожидает жителей города. Это коснется Нефтяников и ряда домов Октябрьского округа. Об этом сообщает «Росводоканал Омск» на своем официальном сайте.

В Нефтяниках 24 августа пройдут ремонтные работы в районе улиц XIX Партсъезда - Магистральная. Там будут менять запорную арматуру в магистральном колодце. Из-за этого под отключение холодной воды попадут десятки зданий в Советском округе. В том числе и жилые дома. Водоснабжение будет приостановлено 24 августа с 10.00 до 24.00. Это затронет следующие адреса:

- ул. Магистральная, 36, 38, 38а, 38б, 40а, 42, 42а, 42б, 44, 48, 52;

- ул. 19-го Партсъезда, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31.

Жилые дома по адресам:

- ул. 50 лет Профсоюзов, 59а, 59б, 59в, 61, 61а, 61б, 63, 63а, 65, 65а, 67;

- ул. Энергетиков, 29а;

- ул. 19-го Партсъезда, 50, 50а;

- ул. 19-го Партсъезда, 34, 34а (ОАО «Хлебодар»);

- ул. 50 лет Профсоюзов, 98, корп. 1 (детско-юношеский центр);

- ул. Магистральная, 40, 40в (Омский монтажный техникум);

- ул. Магистральная, 29 (ввод с ул. Магистральной) (род. дом №2);

- ул. Магистральная, 31, 31, корп. 1, 31, к. 2 (ввод с ул. Магистральной) (ГБ №3);

- ул. Магистральная, 33 (ввод с ул. Магистральной) (Центр крови);

Неудобства ждут и жителей Октябрьского округа Омска. В ночь с 24 на 25 августа там тоже будет приостановлена подача холодной воды. Как сообщают в «Росводоканал Омск», ее не будет с 23.00 24 августа по 22.00 25 августа. Отключение затронет следующие адреса:

- ул. Богдана Хмельницкого, 146, 148, 150, 160, 158, 156, 160 А, 154, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 А, 188, 190, 192, 198, 202, 206, 210, 208, 212, 212а, 214, 214а, 216, 220, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 232а, 221, 223, 221б, 223б, 223/1, 223/2, 283 лит. АЖ, 283, 281, 281а, 283/1, 283/3, 283, корп. 1, 287, 287а, 287, корп. 1;

- ул. 20 лет РККА, 168, 10, 10/2, 4, 2, 200, 204, 204а, 190, 184, 186, 192, 188, 194, 180;

- ул. Масленникова, 41, 43, 45, 25, 23, 21, 17, 19, 82, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177;

- ул. Куйбышева, 81, 113, 113а, 113, корп. 1;

- ул. 9-я Линия, 139а, 141, 179б, 179б/1, 179б/2, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 220, 232, 193, 195;

- ул. 3-я Линия, 85, 166, 161а;

- ул. 5-я Линия, 153, 157а, 198/47, 198/48, 221, 227, 244, 227а, корп. 1, 227а, корп. 2, 227а, 248, 250, 231, 252;

- ул. С. Лазо, 155, 21, 18;

- ул. 6-я Линия, 96, 97, 99, 151а, 34, 168, 168б, 167, 167а, 168в, 168а, 167б, 167в, 180, 182, 178, 187, 189, 191, 193, 170, 172, 174, 176, 169, 171, 173, 175, 177;

- ул. Плеханова, 59 (школа);

- ул. Маяковского, 81, 81/2, 85, 83, 87 А, 97, 84, 82, 74, 74а, 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10;

- ул. 16-я Линия, 190, 188;

- ул. 11-я Линия, 181, 183, 185;

- ул. Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2.

В ресурсонабщающей организации приносят омичам извинения и просят потерпеть неудобства. Подвоз воды жителям обещают организовать по следующим адресам:

- ул. Б. Хмельницкого, 160;

- ул. Б. Хмельницкого, 220;

- ул. Иркутская, 68.