Из чемпионского состава «Авангарда» ушли 11 хоккеистов

Кирилл Семенов после победного сезона принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

Меньше месяца осталось до старта нового сезона в КХЛ. Предположительно, он станет последним, который наша команда проведет в Балашихе. В 2022 году после завершения строительства «Авангард» может вернуться в Омск.

Сейчас команда закончила подготовительные сборы в Сочи. Там наша команда выступила на турнире. «Ястребы» провели победные матчи против Олимпийской сборной России, ХК «Сочи» и СКА. Уступили мы лишь победителям этого предсезонного турнира – «Трактору». Следующий сбор «Авангард» проведет в Санкт-Петербурге.

В межсезонье удалось главное: сохранить костяк и тренерский штаб. Пришло много новых хоккеистов, далеко не все останутся в команде. Громких приобретений «ястребы» в межсезонье не делали. Клуб усилялся точечно и по позициям. Сейчас Боб Хартли смотрит, кто впишется в его систему хоккея. Есть и потери: из чемпионского состава ушло 11 игроков. Среди них капитан Илья Ковальчук и сразу два омских воспитанника – Кирилл Семенов и Егор Чинахов. После победы в Кубке Гагарина оба решили попробовать свои силы за Океаном. Семенов отправился в «Торонто», а Чинахов – в «Коламбус».

По словам Боба Хартли, задача на сезон перед «Авангардом» только одна – повторить прошлогодний успех и взять Кубок Гагарина. Тем сложнее будет это сделать. По сути, в руках канадского специалиста почти наполовину обновленная команда.

- У нас в команде много новичков, и для того, чтобы они влились, требуется определённое время: мы вносим необходимые коррективы. Хочу ещё раз отметить наше большинство — оно было просто невероятным: хоть и без голов, но, тем не менее, то, как мы действовали — этим я очень доволен, - сказал Боб Хартли после победного матча со СКА на турнире в Сочи. – Что касается меньшинства: мы вносим определённые коррективы и немного перестраиваемся, потому что четыре игрока, которые действовали в спецбригадах, покинули команду. Грубец сегодня в воротах очень уверенно себя показал, и я доволен тем, как вся команда выкладывалась.

- Согласны, что сегодня у «Авангарда» получился образцовый матч с позиции форчекинга, с позиции затруднения выхода соперника из своей зоны?

- Для тренерского штаба конечный результат, будь то победа или поражение, на данном этапе не имеет большого значения. Для нас гораздо важнее, чтобы у ребят была сыгранность, чтобы они учились и осваивали нашу систему. Мы говорим им, что они могут совершать ошибки: мы их поправим, и они будут только улучшать свою игру. Мы видим, что новички уже понимают нашу систему, вливаются, чувствуется сплочённость в коллективе. Я доволен нашей командой, поскольку считаю, что в прошлом сезоне именно это стало нашим секретом в плей-офф — мы были действительно одной, сплочённой, крепкой командой.