«Вагон в виде концлагеря и экспозиция о блокадном Ленинграде»: В Омск прибыл «Поезд победы»

Экспозиция находится в настоящем поезде, которые прибыл на омской вокзал. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

В Омске начала работу необычная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. На первый путь железнодорожного вокзала прибыл Поезд Победы, в котором выставка и находится. Она расскажет о нелегком быте во время войны и позволит окунуться в атмосферу военных лет. Поезд был создан в год Памяти и славы и прошел по крупным городам страны. В этом году туда добавили экспозицию, рассказывающую о научных достижениях во время войны.

Как отмечают организаторы, иммерсивная выставка состоит из 7 тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме. По задумке, посетители будто заходят в поезд в 1941, а выходят уже в 1945. Выставка в красочных образах воплощенных в восковых фигурах и воссозданном антураже расскажет о быте в эти тяжелые для страны времена. Атмосферу создают 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, специальное звуковое оборудование и театральный свет. Каждая часть поезда расскажет об отдельном событии, времени или месте.

Мирное время

Здесь кратко расскажут о жизни перед войной и покажут первые часы после нападения;

Поезд на фронт

В этой части экспозиция воссоздает атмосферу в вагоне призывников, отправляющихся на фронт в первые месяцы после начала войны;

Авторы искусно воссоздали тревогу первых дней войны. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

Окоп

Здесь авторы попытались воссоздать контраст между мирным и военным временем, а также показать все трудности начала войны;

Концлагерь

Пожалуй, самая пугающая часть экспозиции. Авторы выставки не смогли обойти стороной тему концлагерей, в которых оставили жизни миллионы людей. Здесь авторы попытались воссоздать гнетущую атмосферу вагонов, везущих людей на верную смерть;

Санитарный вагон

Расскажет выставка и о поездах спасавших человеческие жизни. Эта часть выставки покажет нелегкий быт медиков и раненных в санитарных вагонах;

Быт санитарного вагона в годы войны. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

Наука

Во время войны не прекращали свою работу и ученые. Во многом благодаря их разработкам Советскому союзу удалось одержать верх. О работе ученых и их открытиях в военные годы расскажет эта часть экспозиции;

Банно-прачечные поезда

Старались не забывать и о соблюдении санитарных норм во время войны. Омичи на выставке смогут увидеть, как были устроены довольно необычные банные поезда;

расскажут на выставке и о разных поездах, которые работали в годы войны. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

Блокада

Об одном из самых тяжелых времен войны, – блокаде Ленинграда, - расскажут в пятом вагоне поезда. О страшных буднях в оккупированном городе эта экспозиция;

Штабной вагон

В этой части выставки авторы попытались воссоздать напряженную атмосферу в командных пунктах во время Отечественной войны;

Выставка расскажет как обстояли дела не только у солдат, но и у их командования. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

Бронепоезд

В этой части выставки омичи смогут почувствовать себя в настоящем бронепоезде, который проходит по опасным участкам, где в любой момент может произойти нападение;

Победа, возвращение домой

Последней экспозицией в поезде станет вагон, где солдаты уже после победы возвращаются домой. Выставка заканчивается на радостно, жизнеутверждающей ноте.

По выставке омичей поведет виртуальный гид. Историю войны и особенности устройства жизни в военное время расскажут от лица женщины-железнодорожника Лидии. Прототипом для ее создания стала реальная машинистка военного поезда Елена Чухнюк, которая возила на поезде боеприпасы к линии фронта. Посетителям на входе выдадут наушники с аудиогидом.

Первые посетители уже успели оценить уникальную экспозицию. Все сходятся во мнении, что выставка не оставит равнодушными никого, а особая атмосфера будто и правда переносит в те трудные, тяжелые времена.

- Эмоции бьют через край, увиденное вызывает слезы. Страшно представить, что так все происходило, и столько людей было потеряно, – поделилась своими впечатлениями омичка Екатерина.

Поезд пробудет в Омске до 11 августа. При посещении омичам придется соблюдать санитарные правила, обязательно надеть маску и ходить в группе не более 12 человек. Между группами будет небольшой перерыв по времени. Чтобы получить билет на поезд необходимо пройти регистрацию на сайте. Там нужно указать имя, контактный телефон и адрес электронной почты, куда и придут билеты.