«Зажечь файер или громко крикнуть»: Что делать, если вы встретили медведя в Омской области

Жителей Омской области напугали медведи на севере региона. Фото: Павел КЛОКОВ

В омском паблике «Грибы и грибники Омска и Омской области» появилось тревожное сообщение от одной из подписчиц. Олеся Бибик со ссылкой якобы на местную полицию сообщает о резком росте численности медведей на севере Омской области.

– В Муромцевском районе нашествие медведей! – пугает женщина. – Приехали охотоведы из Омска и производят отстрел медведей (7 штук уже отстрелили). В основном отстрел производили вокруг населенных пунктов. Медведи уходят от огня (горела тайга в Якутии, в прошлом году – Тюмень и Красноярский край). Идут по северу Омской и Новосибирской области.

Также Олеся рассказывает о якобы запланированном отстреле косолапых в Седельниковском и Тарском районах.

«Комсомольская правда в Омске» обратилась за разъяснениями к специалистам из областного минприроды. Спойлер: никакой катастрофы точно нет. Медведей никто не истребляет. Они тоже ведут себя вполне миролюбиво (для мишек, разумеется). И совершенно точно не стоит опасаться нашествия косолапых из Якутии. Они, конечно, мигрируют в поисках еды. Но даже спелые шишки и малина не сподвигнут их преодолеть расстояние в пять тысяч км.

– Ни о каком росте в геометрической или даже в арифметической прогрессии говорить нельзя, – объяснил нам начальник управления охоты и охраны животного мира областного минприроды Андрей Цехмистер. – Для сравнения: по данным на апрель 2021 года было зарегистрировано 2297 особей. В 2019-м – 2128. Рост есть, но совсем незначительный. Да, в 2018 году было 1528 медведей, но в 2017-м – 1700. То есть, численность немного меняется, но, конечно не в десятки раз, как пишут СМИ. Вид в принципе не может быть резкого роста популяции, это же не кабаны, у которых в помете рождается по 10 детенышей. Обычно в помете бывает не более двух-трех медвежат.

Также специалист рассказал, что 11 мая 2021 года был установлен лимит на добычу 472 медведей. Но он даже не был выбран до конца, 14 разрешений остались еще в самой дальнем районе области - Усть-Ишимском. И даже при этом большинство полученных разрешений не будет реализовано.

– Охотничий сезон у нас начался 1 августа и будет продолжаться до 31 декабря, плюс еще с 1 апреля по 30 мая, – продолжает Андрей Цехмистер. – На медведя не так много желающих охотиться, потому что это гораздо сложнее, чем на копытных. Медведь, это скрытный зверь ведущий ночной образ жизни. У охотников, наоборот, проблема в том, что они его не могут найти в лесу.

– Но сейчас стали появляться новости, что медведи выходят к населенным пунктам.

– Что ж поделать, если люди живут там же, где и медведи. Часто это происходит из-за несанкционированных свалок, особенно продуктовых, которые привлекают животных. Ну и надо разделять случаи. Что значит видели медведя? Он просто где-то прошел. Или напал на домашний скот. Если напал, то почему. Часто это происходит из-за неконтролируемого выпаса скота. Если коровы заходят на кормовую территорию медведей. И те нападают, особенно весной, когда медведи голодные после спячки. В случае, если есть прямая угроза жизни человека, конечно, наши специалисты немедленно выезжают на место. Тогда приходится регулировать численность медведей.

Выяснили мы и что делать, если вы вдруг встретили медведя в лесу. Любой уважающий себя зверь сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Но иногда бывают неожиданности – для обеих сторон. Особенно опасны мишки в трех случаях. Хуже всего встретить медведицу с медвежатами. Еще хуже встать на линии между ними.

Также опасны встречи с голодными и больными животными, у которых уже нет природного страха и которые начинают расценивать вас как источник белков, жиров и углеводов. И, наконец, человек может случайно оказаться в месте, где медведь прикопал свою добычу. Он может решить, что вы претендуете на его еду и несомненно придет в ярость от такого вероломства.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ В ЛЕСУ:

– Лучше не ходить в лес по одному, не расходиться друг от друга по сторонам, – объясняет Андрей Цехмистер. – Надо громко разговаривать, это спугнет диких животных. Если встречи с медведем избежать не удалось, стоит помнить несколько правил. Опять же надо шуметь: крикнуть, выстрелить, ударить палкой о дерево. Потом эффективно использовать огонь – какой угодно. Сейчас есть специальные файеры, которые используют на Аляске и на Камчатке для отпугивания медведей, которые выходят к рекам на рыбную ловлю. И главное не надо убегать от медведя, он хищник и точно начнет преследовать. Лучше медленно отступать в сторону с его территории, медведь успокоится и уйдет сам.