«Перекрестила сына и бросила: «Быстрее бы ты сдох»: В Омске соседи сами вызвали скорую ребенку с ДЦП и температурой 40, пока его мать пила

По словам матери, она оставила больного ребенка одного, чтобы снять стресс. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Леденящий душу случай произошел накануне в Омске. Обычный воскресный день для жителей одного из домов на улице Учхозная омрачился громким плачем маленького ребенка. В одной из квартир не унимался малыш, соседи рассчитывали, что мать скоро успокоит его, но ребенок продолжал рыдать. Соседи заметили, что новая соседка вообще сидит во дворе, пьет алкоголь и домой даже не собирается. Неравнодушные жильцы вызвали полицию и скорую.

В квартире с закрытыми окнами нашли ребенка 3,5 лет. Как описывают ситуацию в соцсетях соседи, мальчик находился в ужасном состоянии.

- Соседи вскрыли двери. В квартире увидели ребенка привязанного к инвалидной коляске с обкусанными губами, с температурой 40. Окна были все запечатаны. Пролежни до мяса. Когда скорая забирала ребенка, эта мразь перекрестила его и сказала: «Скорей бы ты сдох», - эмоционально отозвались о ситуации анонимные авторы поста в соцсетях.

В пресс-службе полиции подтвердили, что побывали в квартире и действительно маленького омича госпитализировали в больницу с признаками простуды. Как отметили в ведомстве, мальчик с детства страдает ДЦП. Поэтому нуждается в специальном уходе.

- Ребенок госпитализирован, мать находится вместе с ним. Телесных повреждений и синдрома жестокого обращения врачами не зафиксировано, - рассказали в ведомстве.

Свой поступок 34-летняя омичка объяснила нервным срывом. Женщина рассказала, что ее младший сын заболел и в тот день ему стало хуже. Чтобы снять стресс женщина решила выйти на улицу и выпить, а ребенок остался в квартире.

По результатам проверки омичку привлекли к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Как пообещал и в полиции, за семьей будут внимательно наблюдать. У омички есть еще два старших ребенка, живет она без мужа. Информацию о семье также передали в социальную службу округа, откуда им тоже окажут помощь.