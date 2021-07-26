«Кормил с ложечки, а потом узнал про онкологию»: Житель Омской области устал ухаживать за тяжелобольной мамой, застрелил ее и покончил с собой

Трагедия случилась в этом доме.

СЕСТРА ПОГИБШЕГО ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРИТ В СУИЦИД БРАТА

Трагедия случилась 18 июля в поселке Тевриз на севере Омской области. Приехавший навестить дядю и бабушку Алексей Прохоров (имя и фамилия изменены) увидел страшную картину – оба его родственника лежали недалеко друг от друга мертвыми в их доме. Рядом было ружье.

Пока основная версия такая: сын Иван Прохоров (имя и фамилия изменены) застрелил мать, потом покончил с собой. Но родным все это кажется настолько диким, что сестра погибшего мужчины до сих пор не может поверить в суицид брата.

Погибшая Мария Николаевна (данные изменены) была многодетной матерью. Но двое из пятерых ее детей уже умерли, двое живут в городе. С 83-летней мамой остался сын Иван. У мужчины к 51 году так и не сложилась личная жизнь, не было ни жены, ни детей. Поэтому о единственном близком человеке он заботился, как о маленьком ребенке, выполняя все капризы.

1,5 года назад пожилая женщина сломала шейку бедра. Для человека в ее возрасте это фактически приговор. Кости так и не срослись, пенсионерка оказалась прикована в постели. Все это время за ней безропотно ухаживал сын.

– Чистота и порядок в доме были такие, что ни у каждой женщины бывают. Видно, что мужчина с руками – везде все в порядке, гвоздик и гвоздику лежит, – удивляется даже следователь, пришедший на место преступления.

1,5 ГОДА БЫЛА ПРИКОВАНА К ПОСТЕЛИ

Медики, которые посещали Марию Николаевну, подтверждают: бабушка опрятная, на ее кровати – всегда чистое постельном белье. Несмотря на то, что пациентка оказалась прикована к постели, он нее никогда не пахло, не было ни одного пролежня.

Иван готовил и кормил маму, менял ей памперсы, мыл ее. В тетрадке, которую нашли на столе, – аккуратно собранные рецепты для Марии Николаевны, в том числе от психиатра. Пожилую женщину мучили сильные боли. Кроме того, у нее в силу возраста начались и психические отклонения. Проще говоря, она начала чудить и капризничать. По неподтвержденной пока информации, у нее недавно диагностировали онкологическое заболевание. Это, возможно, и стало последней каплей для сына.

Он почти постоянно находился дома с матерью. Раньше работал, но после случившегося с ней несчастья уволился и оказался прикован к больной родственнице. Сельчане знали, что у него золотые руки, поэтому периодически звали помочь по хозяйству – что-то построить, что-то отремонтировать. На эти случайные заработки по большей части и жила маленькая семья.

В тот страшный день в Ивану впервые за долгое время приехал друг, вернувшийся с заработков на севере. Но поговорить по душам у приятелей толком не получилось.

– Как только я зашел в дом, и Мария Николаевна услышала чужой голос, начала кричать: «Спасите! Спасите! Грабители!», – рассказал друг погибшего. – Была уже совсем плохая. Не узнала меня, испугалась. Иван, не сказав ни слова, встал, покормил ее, поменял ей памперс. Предложил перейти к нему в мастерскую во дворе. Говорил, мама постоянно кричала – и днем, и ночью. Он настолько устал от этого, что даже оборудовал себе кровать в мастерской, чтобы хоть немного удавалось поспать. Жаловался, что ей очень больно, и он не знает, как помочь.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ НЕ СЛОЖИЛАСЬ. МАМА БЫЛА ЕДИНСТВЕННЫМ БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Также Иван вспоминал, что из-за мамы, по большому счету, у него не сложилась личная жизнь. Была любимая женщина, но она категорически не нравилась родственнице. В итоге паре пришлось расстаться. Последние семь лет, после того, как мужчина вернулся в дом мамы, он был одинок. Даже, когда та сильно заболела, сельчанин не стал обращаться за помощью. Считал, что сдать маму в паллиативный центр было бы предательством. Ведь там за ней бы ухаживали, хоть и профессиональные, но совершенно чужие люди.

Несколько раз в неделю к нему приезжал двоюродный племянник, который тоже живет в Тевризе. Он помогал там, где одному человеку не справиться. Например, они вместе относили бабушку в баню, чтобы помыть. Алексей и стал тем человеком, который обнаружил трупы.

– Моя тетя, сестра Ивана, которая живет в Омске, как будто почувствовала неладное. С утра мне начала мне звонить, просила проведать родных, – рассказывает Андрей. – Я приехал, но было закрыто изнутри. Думал, может быть, отдыхают, не стал тревожить. В течение дня звонил, дядя не отвечал. Тут я тоже начал волноваться. Приезжаю вечером – снова все закрыто, на стук никто не отвечает. Обошел дом, заглядываю в окно. На кровати лежит бабушка, а рядом на диване – он его приставлял, потому что Мария Николаевна по ночам часто мучилась от боли, ей надо было давать лекарства, – дядя Ваня. У меня до сих пор эта картина перед глазами. Как начинаю вспоминать, становиться плохо. Конечно, сейчас все родственники в очень подавленном состоянии. Они оба были хорошими людьми – и бабушка, и дядя. Извините, мне тяжело дальше об этом говорить...

По факту случившегося в областном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Все было совершено из незарегистрированного ружья, которое нашли рядом с трупами. Предположительно оно досталось Ивану от отца, который уже давно умер.