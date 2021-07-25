«На плач малышки никто даже не прореагировал!»: В Омске судят владелицу батутного центра, где тяжкие травмы получил 3-летний ребенок

Предприниматель отказалась от дачи показаний.

25 июля сотрудники Следственного комитета России отмечают свой профессиональный праздник. Они занимаются расследованием тяжких и особо тяжких преступлений. При этом раскрываемость у омских следователей одна их самых высоких по стране. К примеру, в прошлом году она составила 97%.

Особенно тяжело с моральной точки зрения дается расследование преступлений в отношении детей, рассказывают сотрудники омского СУ СК. Ведь часто следователь – единственный человек, который способен добиться защиты прав ребенка. Один из последних случаев – история семьи Юнусовых, где отец кидал об пол своего 6-летнего сына. Истязателя на время расследования заключили в СИЗО. Но сейчас он помирился с супругой, которая изначально и давала на него показания. Родная мать мальчика добилась, чтобы истязателя ее сына выпустили на свободу. И сейчас между беззащитным ребенком и домашним тираном остались только представители следствия и гособвинения, которые готовят материалы для передачи в суд и намерены добиваться наказания для садиста.

Есть и другие случаи, когда дети страдают по беспечности, а часто и халатности взрослых. Одна из таких историй случилась в 2019 году.

СОТРУДНИКИ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ, КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Тяжелой травмой закончилось для 3-летней девочки из Омска Алисы У. посещение дня рождения друга Темы. Праздник решили отметить в развлекательном центре «Пионер». Сначала все находились в кафе, потом детям стало скучно, они попросились на батуты, ради которых именно там и решили устроить торжество.

Родители Алисы тоже проводили ее на батутную арену. Минут 10-15 наблюдали, как резвится дочь, потом решили вернуться в кафе. Они были спокойны, потому что на месте дежурил инструктор. Но вскоре вернулись обратно. В этот момент к ним с рыдающей от боли Алисой на руках шел папа другой девочки, также пришедшей на праздник.

– Я решил остаться с детьми, потому что моя дочка Аня очень активная. За ней постоянно надо присматривать, – так описывает происшедшее мужчина. – Мне показалась особенно опасной поролоновая яма, куда прыгали дети, поэтому основное внимание я сосредоточил на ней. Слева и справа от меня были батуты. Играла музыка, но в какой-то момент через шум я услышал детский плачь. Поворачиваюсь: Алиса сидит на батуте и рыдает. При этом парень-инструктор все это время зависал в телефоне, в сторону детей ни разу не посмотрел. Даже на плачущего ребенка не обратил никакого внимания. Я спросил у Алисы, что случилось. Она сказала, что на нее упала какая-то девочка, и теперь ей очень больно ножку. Я понес ее на руках на выход. Когда мы проходили мимо девушки-администратора, она даже не повернулась. На плачущего от боли ребенка никто из сотрудников никак не прореагировал! Я посадил Алису на скамейку и начал искать ее обувь. В этот момент подошли ее папа и мама, я им вынес ребенка.

Перепуганные родители девочки сначала вызвали скорую, но боль была такой сильной, что они решили не дожидаться приезда бригады медиков и сами поехали в больницу. Там после осмотра у малышки диагностировали сложную травму – перелом обеих костей голени со смешением. Уже после эксперты пришли к выводу, что ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью.

Также выяснилось, что индивидуальная предпринимательница Наталья К., организовавшая батутный центр на втором этаже кинотеатра «Первомайский», оказывала услуги не соответствовавшие технике безопасности. Все сотрудники – три инструктора и администратор, которая была по совместительству кассиром, – работали всего несколько месяцев.

НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СЕРТИФИКАТА НА ОБОРУДОВАНИЕ

Администратор-кассир на допросе рассказала, что неоднократно возмущалась отсутствием в батутном центре необходимого в таких местах журнала об инструктаже. После ее настойчивых требований такой документ появился, но заполняли его наобум.

Также выяснилось, что ни один из инструкторов не проходил требующегося по правилам обучения технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи. Именно поэтому во время описываемого ЧП все сотрудники растерялись и даже не сообразили вызвать скорую.

С проверкой к коммерсантам пришел специалист по технике безопасности. Он нашел множество серьезных нарушений: не только на батутах, но и на стене для скалолазания. Других несчастных случаев удалось избежать лишь потому, что развлекательный центр работал недолго.

Оказалось, что на батуты не было, вообще, никакой документации. Сотрудники не смогли предоставить даже паспорт на оборудование, где обязательно указывается минимальный возраст, с которого на него можно допускать детей. Для каждого типа батутов – спортивных, надувных и т.д. – он свой. Не было и измерительных приборов – ростомера и весов. В теории инструктор должен объяснить каждому ребенку, на чем и как ему можно прыгать, а чего делать нельзя. В реальности на батуты запускали всех детей разных возрастов и комплекции.

Расследование этого уголовного дела заняло больше года кропотливой работы следователя. В итоге удалось собрать достаточно материалов – это допросы сотрудников батутного центра и посетителей, заключения экспертов. Дело в отношении беспечной владелицы «Пионера» Натальи К. переквалифицировали на ч. 2 ст. 238 УК РФ с отягчающими пунктами «б», п. «в» (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до 6 лет, которые по неосторожности повлекли тяжкий вред здоровью). Максимальное наказание по ней – до 6 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

Предпринимательница давать показания отказалась. Дело было передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.