Зной и солнце: На выходные в Омске обещают 35-градусную жару

Сибиряки обычно спасаются от зноя у водоемов и часто это оборачивается трагедией: за лето утонуло уже около 40 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никак не устаканится погода в Омске: жителей терзает то жара, то холод. Вот и на смену прохладной дождливой недели в регион пришел сильный зной. Он продержится в городе еще примерно неделю. Пика своего жара достигнет в эти выходные. Синоптики прогнозируют днем 24-25 июля температуру выше +35 градусов. При этом будет солнечно и мало ветрено.

Знойная погода продержится еще минимум неделю. Облачные дни будет чередоваться с ясными и солнечными. Ниже +25 температура днем до 27 июля не опустится. В начале недели в Омске пройдут сильные дожди, местами - с грозами. Резко похолодает в середине недели. Температура воздуха опустится днем до +12 днем и +8 ночью.

Но холодным выдастся лишь один день. Дальше в Омской области снова установится жаркая погода. От зноя омичи, как правило, спасаются у водоемов. Это уже стало настоящей проблемой для полиции и МЧС. Сибиряки нередко выбирают запрещенные места для купания и лезут в воду нетрезвыми. С начала лета в омских водоемах утонуло уже около 40 человек. По этой причине силовики и спасатели постоянно проводят рейды на диких пляжах региона.