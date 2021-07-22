СибзаводАгро: мы производим качественную современную ресурсосберегающую сельхозтехнику

ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатывающей техники. География поставок завода очень обширна. Сеялка «Омичка» известна аграриям более 30 лет. Продукция предприятия успешно работает не только в хозяйствах России, но и в других странах, в том числе в Казахстане и Монголии. Отметим, что выпускаемая техника «СибзаводАгро» не только ресурсосберегающая, но и противоэрозионная. Она применяется в засушливых регионах, где почва подвержена ветровой и водной эрозии. Продукция завода востребована у аграриев, потому что показывает отличный результат, в том числе в работе в районах с низкой урожайностью – ниже 20 центнеров с гектара. Да и в условиях глобального изменения климата такая техника очень нужна земледельцам. Кроме того, продукция «СибзаводАгро» выигрывает и по ценовой политике — она стоит в разы дешевле, чем импортная, и работает с любыми тракторами.

— Основная наша продукция — это сеялки СКП-2.1 и на их базе посевные комплексы КСКП «Омич» для тракторов основных тяговых классов, посевной пневмокомплекс «Иртыш-10» , бороны БМШ-15, БИГ-15, БСП-15, БСП-21, бороны зубовые двухрядные гидрофицированные БЗСГ — 16.2; 18.2; 20.2; 22.2; 24.2; 26.2, каток прикатывающий гидрофицированный КГС-15, КГС-21, разбрасыватели минеральных удобрений и т.д. Ассортимент производимой сельхозтехники достаточной большой, — с гордостью говорит директор «СибзаводАгро» Евгений Викторович Наумов. — Вся линейка техники предназначена для засушливых районов, где степь, там работает наша техника. С 2015 года география поставок расширилась за счет Крыма. На полуострове сегодня работают наши сеялки с анкерными рабочими органами, так как почва в этом регионе зачастую наполнена камнями. Нашими сеялками посеешь всегда — в грязь, и в в засуху. Как я люблю говорить, должно быть выполнено всего лишь одно условие — чтобы трактор ехал по полю, у него работал гидронасос и чтобы в распределителе была исправна хотя бы одна секция хотя бы в одном положении, — рассказывает Евгений Викторович.

В ходе применения сеялок и другой техники для посева «СибзаводаАгро» накапливается, сберегается и рационально расходуется почвенная влага, экономятся затраты труда и ГСМ, повышается урожайность на 30% при одновременном сохранении плодородия. За один проход по полю посевная техника, выпускаемая предприятием, выполняет сразу несколько операций. Благодаря этому время посевной значительно сокращается, а эффективность возрастает. Важно, что купить сеялки можно в любой модификации с дополнительными опциями.

— На сегодняшний день мы выпускаем сеялки 6 модификаций, которые имеют еще и свои подмодификации. Возьмем, к примеру, пятимодульный агрегат. Его стоимость сегодня не превышает 1,5 млн рублей при ширине захвата 10,5 м. Любой конкурент из сеялок при аналогичной ширине будет стоить на 30-35% дороже. То есть преимущество нашей техники, в первую очередь, это цена. Второе преимущество: качество и эффективность нашей техники — нашими сеялками всегда можно посеять. Третье: обслуживать сеялку или комплекс достаточно легко, это могут делать все механизаторы, кто сегодня в училищах учится или учился 30 лет назад, для этого не нужно иметь в хозяйстве суперквалифицированного специалиста. С этой сеялкой знакомы все, — объясняет Евгений Викторович.

— Сеялка выполняет сразу несколько очень важных технологических операций и работает в системе минимальной, так называемой ресурсосберегающей, технологии. Изначально именно эта сеялка предназначалась для механической обработки почвы не только во время посева, но и вовремя обработки паром – это механическая борьба с сорняками, сохранение влаги. То есть для обработки почвы с минимальным количеством удобрений. В отличие от нулевой технологии, предусматривающей сегодня сплошной гербицид, от которого гибнут пчелы, коровы, и, как известно, это опосредованно наносит далее вред организму человека, вызывая смертельные заболевания. Важно, что применяя наши сеялки, можно работать по абсолютно чистой технологии.

Основные операции, которые сеялка выполняет: культивирует, подрезает сорняк, производит непосредственно посев культур, при необходимости вносит удобрения, осуществляет прикатывание. То есть за один проход выполняется практически весь цикл работ. К примеру, после работы импортной техники следом должен зайти трактор, который либо заборонит, либо закатает. Кроме того, наши сеялки легко переоборудуются из одной системы в другую.

Еще одна гордость завода — пневматический комплекс «Иртыш-10». Это универсальный посевной агрегат, сделанный на базе сеялок СКП-2.1 и состоящий из бункера, культиватора с пружинной бороной и прикатывающими катками. Культиватор может быть использован отдельно как с катком, так и без него, может оснащаться спиралевидным катком. Агротехническое назначение посевного комплекса "Иртыш-10" позволяет проводить за один раз шесть операций: культивирование, посев, внесение удобрений, боронование, прикатывание и выравнивание фона.

— Положительные стороны от работы «Иртыша» аграрии явно замечают, когда получают урожай. Сравнивая комплекс с использованием импортной техники, с техникой других производителей, понимают, что результат от него гораздо лучше. Комплекс очень прост в использовании и обслуживании — все операции выполняются всего одним механизатором, — делится Евгений Викторович. — Примерно год мы не выпускали комплекс «Иртыш». Одна из причин — при сервисном и гарантийном обслуживании мы столкнулись с проблемой поставки деталей от компаний, которые принимали участие в проектировании «Иртыша». Их системы выходили из строя гораздо быстрее, чем запланировано. Тогда было принято решение пойти по пути локализации. Мы переработали некоторые элементы бункера, полностью отказались от высевающих систем этого поставщика, от загрузочного шнека, который нам предлагали ранее, и все разработали и доработали сами. В прошлом году мы продали 3 комплекса с учетом того, что основной заказ был все-таки по сеялкам, на сегодняшний день в очереди стоят машины, которые в том числе очень ждут в Южном федеральном округе.

В связи с этим хочется сказать, что с учетом поступаемых заказов на сельхозтехнику, нам стало очень тесно на наших производственных площадях. В данный момент на заводе ведется реконструкция, в результате которой добавится порядка 2000 кв.м., но добавлю, что пока мы это строим, нам и этого уже мало, если говорить о масштабах нашего производства. В связи с чем нам придется взять еще 2000 кв.м. в аренду. Через год в планах «СибзаводАгро» существенно нарастить производство пневматического комплекса «Иртыш-10».

Востребованность сельхозтехники «СибзаводАгро» совершенно оправдана, ведь компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического оснащения сельхозпроизводства. На предприятии «СибзаводАгро» осуществляется полный цикл производства сельхозтехники, что позволяет контролировать качество каждой детали от этапа проектирования до стадии изготовления. Что немаловажно, для всей линейки выпускаемой сельхозтехники завод изготавливает техкомплекты и запасные части.

— За последние 5-6 лет производство прошло модернизацию, на нашем заводе появилось много современного высокотехнологичного оборудования, которое позволяет изготавливать продукцию с локализацией на уровне 80-85%. Имея такой высокий уровень локализации, у нас есть возможность контролировать процесс производства. Если раньше процент рекламаций доходил до 10% с объемом производства в 4 раза меньше, чем сейчас, то в этом году, увеличив производство в 4 раза, было 4 рекламации, и к слову, выходили из строя цилиндры, которые мы не производим, а закупаем. Это отличный результат. И все благодаря тому, что практически все делается на заводе и мы лично несем за это ответственность, раньше же мы несли ответственность даже за то, что получали от поставщика.

Стоит отметить, что ООО «СибзаводАгро» принимает на себя гарантийные обязательства по изготовленной сельхозтехнике, гарантирует конечному потребителю соблюдение комплектности, работоспособности купленной продукции и соответствие всех указанных параметров характеристикам эксплуатационной документации на протяжении всего гарантийного срока.

— Сервисное обслуживание производится в нашей сервисной службе, если поломка произошла в радиусе 1000 км. Все наши партнеры в других городах и странах обеспечены запасными запчастями и при необходимости любой ремонт производится в кратчайшие сроки и техника быстро встает в строй, — поясняет Евгений Викторович.

Чтобы произвести надежную, качественную сельхозтехнику, на заводе используют современное оборудование: ЧПУ-станки плазменной резки, листогибочные станки с ЧПУ и собственный цех порошковой покраски методом полимеризации.

— Что касается качества нашей техники. К этому вопросу мы всегда относимся с особой ответственностью. Мы перешли к полимерной покраске бункера и всех остальных частей сеялки, которые так или иначе контактируют с удобрениями. Некачественная покраска может привести к коррозии и недолгой службе техники. Полимерно-порошковая покраска и грунтовка ГФ-021 противостоят коррозии металла. По желанию клиента мы можем весь посевной агрегат покрасить полимерной краской.

Сегодня «СибзаводАгро» предлагает сельхозтехнику, применение которой гарантирует эффективный результат при минимальной обработке почвы. Сибирский регион приступил к массовому освоению способов бережной обработки земли еще в начале 60-х годов прошлого века. Отказ от использования отвальной вспашки, сохранение пожнивных остатков, создание мульчи на поверхности поля и уменьшение порозности подповерхностного слоя позволяют надежно защитить грунт от эрозии, оптимизировать накопление и расходование почвенной влаги, повысить плодородие грунта при снижении в разы расхода ГСМ, затрат труда и количественного состава машинотракторного парка хозяйств. Выпускаемые «СибзаводАгро» изделия снижают себестоимость продукции за счет сокращения денежных затрат, повышения урожайности и сохранения плодородия грунта.

— Если покупатель желает приобрести технику на заводе, а такие клиенты есть, мы предоставляем такую возможность. Можно приехать, увидеть производство, оборудование, ОТК, отсмотреть всю технику и совершить покупку. К слову, из Казахстана приезжают целыми делегациями, хотя у нас есть там представительства и сборочное производство, но покупателю важно поговорить с директором для принятия решения, увидеть производство. Наши двери открыты, площадки наполняются, всю продукцию можно пощупать руками, посмотреть, как реально работает техника.

За три года мы увеличили производство различной техники больше чем в полтора раза. Это связано в том числе и с запретом на закупку импортной сельхозтехники, Для нас, конечных производителей сельхозтехники, это стало большим плюсом. Стабильная ситуация на рынке зерновых культур позволила почувствовать аграриям, что они делают важное и полезное дело, которое может приносить доход. Мы же, в свою очередь, получаем от них новые заказы на изготовление современной ресурсосберегающей сельхозтехники.

За разработку и производство современной посевной, почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, профессионализм, актуальность представленной экспозиции на агропромышленных выставках, форумах, конкурсах «СибзаводАгро» награжден многочисленными грамотами, дипломами и медалями. К слову, целой газеты не хватит перечислить все заслуги производства. И не случайно сельхозтехника и технические разработки «СибзаводАгро» были эффектно представлены на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это ли не свидетельство того, что эта сельхозтехника признана аграриями России и стран Зарубежья. Омской области есть чем гордиться.

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фото предоставлены пресс службой ООО " СибзаводАгро"