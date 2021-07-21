Названо самое редкое тройное имя ребенка в Омске

Малышам в Омске все чаще дают необычные и сложные имена. Фото: Иван Макеев

Необычные имена для детей в посление несколько лет – настоящий тренд среди молодых родителей.

Именами на старинный или иностранный манер сейчас, пожалуй, никого толком и не удивить. Но омичи все же смогли проявить фантазию и дали тройное имя своему ребенку, которое точно выделится на фоне остальных. Малыша назвали Даниэль Бентли Александр.

Популярными тали в Омской области и двойные имена, но она звучат гораздо более традиционно и дают их, видимо в основном в мусульманских семьях. Так в 2021 году в Омске появились: ещё Мухаммад-Абдуллох, Нур-Ислам, Мухаммад-Али, Амир-Хамза и Леон-Всеволод.

Среди девочек двойные имена встречались гораздо реже, из наиболее необычных выделились Бао-Ань и Мия-Мадина.

Зато в красивых и необычных односложных именах пальму первенства однозначно держат девочки. Им родители охотнее дают запоминающиеся имена. В этом году в Омске появились Афина, Вселена, Цветана, Алмаза, Марса, Ноя, Родасвета, Хана, Егана, Лея, Оливия, Рианна, Иванка, Мишель, Эва, Ефросинья. Мальчикам тоже давали карсивые имена, но они преимущественно походили на европейские: Оник, Март, Мерей, Гарри, Леонардо, Фабиан, Теодор, Ной.

Среди более привычных нам имен в Омске выбирают для мальчиков: Александр, Артем и Максим. А девочек называют Софиями, Аннами и Полинами.

Всего за 2021 года в Омской области на свет появились 8 485 детей. Такой статистикой поделились в ЗАГЕ, после подведения итогов за полугодие. Среди новорожденных насчитали 4 400 мальчиков и 4 085 девочек. Из них 2 924 ребенка стали первенцами в семьях, а 910 родились в многодетных, а двойни появились сразу в 81 семье.