Омские спортсмены в Токио: За кого болеть на Олимпиаде в Японии

Главная надежда на стрелка Виталину Бацарашкину - среди наших спортсменов у нее самые высокие шансы на медаль Игр. В Рио она завоевала серебро. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже на этой неделе стартует Олимпиада в Токио. На Играх нашу сборную будут представлять сразу три спортсмена из Омска. Заслуженные мастера спорта России Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба), Мартин Малютин (плавание) и Роман Аношкин (гребля на байдарках). Рассказываем, какие шансы у омичей в Токио и когда можно посмотреть трансляции их выступлений.

1. Виталина Бацарашкина, пулевая стрельба (24 года)

К своим 24 годам Виталина за спиной уже имеет длинную и успешную спортивную карьеру. Более того, в ее активе Игры в Токио станут уже вторыми. На Олимпиаде в Рио пять лет назад Бацарашкина уже становилась серебряным призером в стрельбе. Логично предположить, что в Японии поднабравшаяся опыта за эти пять лет омичка попытается завоевать золото. Она - неоднократный призер чемпионатов миры и Европы. Эксперты говорят, что у нее самые высокие шансы на победу среди омских спортсменов.

Виталина Бацарашкина увлеклась стрельбой после многочисленных поездок на охоту с дедушкой. Уже в детстве родные заметили, как она ловко стреляет из ружья. Правда, омичка стрельбе из ружья все же предпочла пистолет. С ним она управляется еще лучше.

Трансляции с участием Виталины Бацарашкиной можно смотреть в следующие даты:

- стрельба из пистолета, 10 метров (финал) - 25 июля в 8:00

- стрельба из пистолета, 25 метров (финал) - 30 июля в 11:00

2. Мартин Малютин, плавание (22 года)

Накануне Игр в Токио Мартину исполнилось 22 года. Для пловцов - это самый расцвет карьеры. Перед Олимпиадой на чемпионате Европы Малютин поставил рекорд на 200 метрах. Он стал первым российским спортсменом за последние 13 лет, который смог добиться этого результата. В последние два года омич буквально ворвался в ТОП лучших пловцов мира. И на Играх в Японии им придется считаться с Мартином. Главным болельщиком Мартина является его мама, которая очень гордится своим сыном.

Он с детства показывает выдающиеся результаты. В секцию плавания родители отдали Малютина в 7 лет. И почти сразу же он попал в сборную по плаванию - тренеры заметили задатки чемпиона в неприметном пареньке. Мартин отличается своей работоспособностью: сейчас он тренируется трижды в день 6 раз в неделю. Омич назвал своих главных конкурентов в Токио:

- Все приедут подготовленные. Особенно американцы и австралийцы, - сказал накануне Олимпиады Мартин Малютин.

Трансляции с участием Мартина Малютина можно смотреть в следующие даты:

- вольный стиль, 400 метров (финал) - 25 июля в 8:00

- вольный стиль, 200 метров (финал) - 27 июля в 8:00

Перед Олимпиадой на чемпионате Европы Малютин поставил рекорд на 200 метрах. Фото: ВКонтакте

3. Роман Аношкин, гребля (33 года)

Омский гребец Роман Аношкин - самый опытный наш спортсмен. За его плечами тоже есть одна Олимпиада. В Рио сибиряк 5 лет назад в драматичном финале стал бронзовым призером Игр. Родился он в подмосковном Пушкино, но представляет наш регион.

Греблей Роман начал заниматься с 11 лет. Самое интересное, что подростком Аношкин несколько раз заканчивал спортивную карьеру. Но что-то каждый раз заставляло его вернуться в греблю. На последнем чемпионате Европы Роман выступил не слишком удачно. Тем не менее, тренеры считают, что у него неплохие шансы на медали Олимпиады в Токио.

Роман Аношкин будет участвовать уже во второй Олимпиаде.

Трансляции с участием Романа Аношкина можно смотреть в следующие даты:

- гребля К-1, 1000 метров (финал А) - 3 августа в 9:00

- гребля К-1, 1000 метров (финал А) - 3 августа в 9:30

Кстати, церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио намечена на пятницу, 23 июля, в 17.00. Флаг Олимпийского комитета России будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). Соревнования продлятся до 8 августа.

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