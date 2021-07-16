В 2021 году в Омской области отремонтируют еще 18 дорог

Список проблемных дорог составляли с учетом пожеланий омичей. Фото: Влад КОМЯКОВ

Ремонт дорого по федеральной врограмме в Омской области идет полным ходом. На некоторых объектах работы уже даже подходят к завершению. Обращают внимание не только на ремонт городских дорого, но и проблемных участков трасс в районах области. Омская область накануне получила 800 миллионов из федерального бюджета на эти цели. Уже известен список дорог в области, которые на эти средства приведут в порядок. Как отметил министр строительства Омской области Антон Заев в своем докладе губернатору, все эти объекты не просто находятся в плохом состоянии, но и вызывают наибольшие нарекания у местных жителей.

- За неделю мы вместе с Управлением дорожного хозяйства проехали все муниципальные районы, послушали глав и в итоге сформировали перечень из 18 автомобильных дорог протяженностью 56 километров, - отметил чиновник.

Приводим список дорог, которые будут отремонтированы уже в этом году:

Муромцево — Бергамак — Окунево (3 км);

Муромцево — Низовое — Гузенево (грунтовая дорога);

Тюкалинск — Большие Уки;

Москаленки — Гвоздевка (5 км, 75 млн рублей);

съезд с федеральной дороги «Челябинск — Омск — Новосибирск» к селу Элита в Москаленском районе;

Октябрьское — Никоновка в Горьковском районе;

Красная Поляна — Новоюрьево в Горьковском районе;

Таврическое — Харламово;

Любинский — Камышловский;

Павлоградка — Тихвинка (5 км);

Омск — Андреевка в Омском районе;

подъезд к селу Ульяновка Омском районе;

подъезд к поселку Ростовка в Омском районе (1,6 км);

подъезд к деревне Вперед в Омском районе;

подъезд к деревне Половинка в Омском районе;

дорога в поселке Шербакуль (3 км).

Александр Бурков заметил, что если удастся сэкономить на проведении торгов или работ на этих объектах, то можно будет задуматься и о ремонте других проблемных объектов. Для этого, конечно, придется провести дополнительную инвентаризацию. Но пока говорить об этом рано.