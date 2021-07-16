В 2021 году в Омской области отремонтируют еще 18 дорог

Список проблемных дорог составляли с учетом пожеланий омичей.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Ремонт дорого по федеральной врограмме в Омской области идет полным ходом. На некоторых объектах работы уже даже подходят к завершению. Обращают внимание не только на ремонт городских дорого, но и проблемных участков трасс в районах области. Омская область накануне получила 800 миллионов из федерального бюджета на эти цели. Уже известен список дорог в области, которые на эти средства приведут в порядок. Как отметил министр строительства Омской области Антон Заев в своем докладе губернатору, все эти объекты не просто находятся в плохом состоянии, но и вызывают наибольшие нарекания у местных жителей.
- За неделю мы вместе с Управлением дорожного хозяйства проехали все муниципальные районы, послушали глав и в итоге сформировали перечень из 18 автомобильных дорог протяженностью 56 километров, - отметил чиновник.
Приводим список дорог, которые будут отремонтированы уже в этом году:
Муромцево — Бергамак — Окунево (3 км);
Муромцево — Низовое — Гузенево (грунтовая дорога);
Тюкалинск — Большие Уки;
Москаленки — Гвоздевка (5 км, 75 млн рублей);
съезд с федеральной дороги «Челябинск — Омск — Новосибирск» к селу Элита в Москаленском районе;
Октябрьское — Никоновка в Горьковском районе;
Красная Поляна — Новоюрьево в Горьковском районе;
Таврическое — Харламово;
Любинский — Камышловский;
Павлоградка — Тихвинка (5 км);
Омск — Андреевка в Омском районе;
подъезд к селу Ульяновка Омском районе;
подъезд к поселку Ростовка в Омском районе (1,6 км);
подъезд к деревне Вперед в Омском районе;
подъезд к деревне Половинка в Омском районе;
дорога в поселке Шербакуль (3 км).
Александр Бурков заметил, что если удастся сэкономить на проведении торгов или работ на этих объектах, то можно будет задуматься и о ремонте других проблемных объектов. Для этого, конечно, придется провести дополнительную инвентаризацию. Но пока говорить об этом рано.