«Прибился к стаду коров и пришел вечером в деревню»: В Омской области спасли новорожденного лосенка

Лосенок оказался сообразительным и прибился к новой «маме» – корове. Фото: vk.com/excursion_in_omsk

Омские экологи поделились трогательной историей сирот – двух лосят и олененка.

Сначала нашли новорожденного лосенка. Малыш прибился к стаду лошадей, одна из которых, возможно, сжалилась над ним и покормила своим молоком. Вместе с новой «мамой» он пришел в деревню Кабанье на севере Крутинского района Омской области. Изумленные владельцы буренки решили не пускать судьбу лося на самотек и узнали, куда его можно пристроить.

Взять юное парнокопытное на воспитание согласились на охотничьей базе «Белые колки», у которой есть разрешение на содержание таких животных. Нашедшие назвали малыша, как мультяшного персонажа, – Лосяш. Аппетит у него оказался недетский - ел маленькими порциями до 10 раз в день. Специально для него пришлось завести козу.

Сначала малыша назвали Лосяшем, но потом выяснилось, что он – самочка. Фото: Управление по охране животного мира

Когда Лосяш вырос, его выпустили в лес. А недавно на охотничьей базе появилась новая подопечная. Юная лосиха Звездочка.

– Отпаиваем ее козьим молоком и приучаем ко взрослым соседям. В зависимости от того, как пройдет адаптация, будет принято решение о дальнейшем содержании животного, – рассказали в областном Управлении по охране животного мира.

За месяц усиленного питания Звездочка окрепла и подросла. А недавно у сиротки появился приятель – олененок Кузя. Его на охотничью базу принесли люди из дачного поселка по соседству.

Кузину мать, судя по всему, убили браконьеры. Его самого, долгое время пробывшего без еды, нашли в лесу уже в очень тяжелом состоянии. Но ветеринары смогли поставить на ноги и Кузю. Сейчас он уже бодр, весел и с аппетитом пробует щипать березовые листья.

У Кузи большие милые уши и очаровательные глаза, которые покорили всех сотрудников базы. Фото: Управление по охране животного мира

Сейчас оба спасенных получают специализированное питание и витамины. Их состояние оценивают как удовлетворительное.