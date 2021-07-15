Плохо молимся: Омский митрополит назвал причину, по которой ковид не отступает

Ранее, чтобы избавить Омскую область от пандемии, митрополит устроил автомобильные крестный заезд с иконами. ФОТО: Омская Епархия

Ухудшается с каждым днем ситуация с пандемией в Омске. В регионе каждый день рекордные цифры по числу заболевших. Уже ни у кого нет сомнений, что это третья волна коронавируса. Неожиданное заявление накануне сделал Омский и Таврический митрополит Владимир. Во время торжественной литургии в Успенском соборе Владыка назвал причину, по которой ковид не отступает. По его мнению, омичи не так усердно молятся, как нужно. Митрополит призвал делать это активнее.

- Давайте мы будем повнимательнее в это время к себе и ближнему. Без молитвы и обращения к Богу ничего у нас не получится. Лишь сильная молитва спасет нас, - считает митрополит Владимир. - Дорогие отцы, братья и сестры, время проходит, а болезнь нас так по-прежнему не оставляет… Нужно чаще и дома, и в храме просить Господа, просить всех святых, чтобы они помолились за нас. Просить молитв у святителя Николая Чудотворца и Царицы Небесной, чтобы Господь избавил нас от этой чумы. Давайте будем думать о своем исправлении, об избавлении от грехов, чтобы Господь нас избавил и защитил.

При этом во время программы «Благовест. Слово пастыря» Владыка выразил уверенность, что не заразится коронавирусом. Он верит в защиту Бога, о которой постоянно просит в молитвах.

- Этого вируса не надо бояться, если ты будешь просить Господа, он тебя защитит всегда. Я никогда не боюсь. Хожу везде, и я знаю, что он ко мне не пристанет, потому что я верю в Бога, что Господь не даст меня в обиду здесь, - сказал во время передачи священнослужитель.

Отметим, что темы борьбы с коронавирусом в своих выступлениях Владыка касается уже не в первый раз. В прошлом году он облетал с иконой всю Омскую область. А в начале июля митрополит Владимир совершил крестные автомобильный объезд. В течение пяти часов он ездил вокруг Омска с мощами князя Александра Невского. Он останавливался в разных точках города, чтобы верующие могли приложиться к ним и помолиться.