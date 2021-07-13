По данным омского минздрава, сейчас привито около 40% сибиряков от планируемого числа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третья волна коронавируса шагает по Омской области. Ситуация усложняется с каждым днем. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 13 июля 2021 не радуют. На этой неделе в регионе снова перепрофилировали 500 коек для приема пациентов с ковидом. По смертности от ковида наш регион в лидерах. Тем не менее, вакцинация у нас буксует. До сих пор привилось около 300 тысяч омичей. Врачи говорят, что у сибиряков все еще очень много предубеждений по поводу прививок. Главный внештатный эпидемиолог Омской области, доктор медицинских наук Владимир Стасенко развеял мифы и ответил на самые частые вопросы о вакцинации.

1. Почему омичи так неохотно вакцинируются?

- Нам не хватает диалога с населением. Информации море. Приглашений на вакцинацию тоже достаточно. Мало общения в формате «вопрос-ответ». Чем больше мы будем общаться с людьми, тем лучший результат получим, – считает Владимир Стасенко. - Несмотря на то, что время у нас гражданское, мирное, мы находимся в условиях боевых действий. По крайне мере, медицинские работники. Население так не оценивает происходящее. И пока мы не донесем до населения, что мы живем в условиях биологической угрозы, мы с вами будем находиться в условиях ограничений.

2. Почему так много антипрививочников?

- Непонимание, что вакцинация – это выход из ситуации, глубочайшее заблуждение. Представьте, вы едете по дороге, а на встречку вылетает машина. Вы же не бросите руль и не закроете руль, а будете что-то предпринимать! А почему с прививками по-другому? На нас летит опасный патоген. Ну, давайте, встанем и будем ждать, чем это закончится... Многие думают: «Пронесет». Не пронесет! Это инфекционный агент, он как порох. Если в среде есть незащищенные, они всегда будут болеть, потому что возбудитель циркулирует. Чем дольше люди тянут с вакцинацией, тем больше вероятность появления новых модификаций вируса. Это не насморк.

3. Какие вакцины от коронавируса могут поставить омичи?

- Сейчас имеется четыре отечественных препарата – если считать «Спутник Лайт» разновидностью «Спутника V», то три. Это «Гам-КОВИД-Вак», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Технологии производства этих трех вакцинных препаратов различны. Очень хорошие отзывы о «Спутнике V» от шведов.

4. Нужна ли прививка людям с антителами?

- ВОЗ и многие специалисты хором говорят, что нет необходимости предварительно проводить исследование на наличие антител. Я могу изложить только официальную точку зрения. Но вместе с тем замечу, что на прививку иду я. И если я хочу знать что-то о своем организме, что мешает это сделать, сдать анализы на антитела? Ведь это поможет выявить, не болен ли я в данный момент, что является противопоказанием для прививки.

В мире официально не зарегистрировано ни одного случая тяжелого течения болезни, связанного с наличием антител на время вакцинации. А мы уже привили больше 2 миллиардов человек. Ни одного такого случая не описано. Но теоретически такие эффекты возможны.

5. Почему после «Спутника V» больше всего острых реакций у привитых?

- Именно потому что по напряженности иммунного ответа это самая ярко выраженная вакцина. В ее основе – новая векторная технология, которую некоторые еще называют военной. Она применяется, когда речь идет об опасном инфекционном заболевании. У только что привитого человека температура поднимается не из-за того, что в организме что-то размножается. В вакцинах нет ничего живого, они не растут в нашем организме, это просто индивидуальная реакция на прививку. В него ввели инородный компонент, он реагирует. Нормальной реакцией считается повышение температуры тела, покраснение и уплотнение в области прививки.

Более того, если вы вакцинировались, но при этом не было совершенно никакой реакции в положенные сроки, то тут, наоборот, могут быть вопросы, выработались ли антитела.

6. Поставил первую прививку, а вторую через 21 день не успел. Это опасно?

- Все имеющиеся у нас в стране препараты взаимозаменяемы. Если вы впервые вакцинировались одним препаратом, то ревакцинироваться можно другим. Если поставить только одну прививку, защита все-таки будет, но только около 70% по сравнению с 92-95 процентами защиты при полной вакцинации. Кроме того, она будет значительно менее продолжительной. Ну и не стоит забывать о такой прозаической вещи как QR-код. Его вам выдадут только после второй прививки.

7. Можно ли заразиться после прививки?

- Да, такое может быть, если зараженный и вакцинированный взаимодействовали длительное время без средств защиты. Максимальная защищенность организма достигается через 42 дня после первой прививки. Если в течение этих 42 дней происходит контакт с больным, есть риск заразиться. Но, как показали наблюдения, риск перенести заболевание в тяжелой форме у привитого человека в 25 раз ниже, чем у невакцинированного человека.

8. Через полгода придется снова прививаться?

- На данный момент действует рекомендация делать это каждые 6 месяцев. В дальнейшем ситуация, возможно, изменится. Сейчас идет работа над долгосрочной вакциной, которая будет действовать около 13 лет.

СКАЗАНО

«70% нашего правительства уже переболело covid-19»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Мои близкие привились еще в начале года. У меня даже обе мамы — моя и мама супруги, хотя они уже возрастные, им далеко за 80, тем не менее они привились и спокойно перенесли вакцину. Я бывал в «красных зонах», видел, как люди болеют, понимаю, как тяжело это. Поэтому и сам, и семью я привил. А в правительстве, я скажу, 70% состава уже переболело. Моя позиция всегда была – вакцинироваться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В минздраве рассказали, как получить отвод от прививки

- Для получения медицинского заключения о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса необходимо обратится к лечащему врачу. Решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации принимает врачебная комиссия. Список противопоказаний к вакцинации строго определен и указан в инструкции к вакцине, а также закреплен в нормативных документах минздрава России. В прививочном кабинете никаких заключений о наличии противопоказаний не выписывают, - уточнили в минздраве.

При этом в ведомстве отметили, что беременность исключена из противопоказаний. Окончательное решение о назначении вакцинации или отводе принимает врач акушер-гинеколог, у которого наблюдается будущая мама.

- Беременность исключена из списка противопоказаний к вакцинации, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных особенно из групп высокого риска: с хроническими заболеваниями лёгких, бронхиальной астмой и других, - уточнили в минздраве.

ВОПРОС РЕБРОМ

В Омске есть очередь на вакцинацию?

- По некоторым пунктам были перебои с поставкой вакцины, но это полдня-день, пока ее привезут, – признал глава омского минздрава Александр Мураховский. – Просто мы работаем «с колес»: вакцину поставили, мы тут же ее развозим по пунктам. Для бесперебойной работы нужно 250 тыс. доз в месяц […] Думаю, что в июле выйдем на 120 тысяч доз. Опасений, что мы не сможем привить людей, при поступлении большего количества вакцин, нет. Работает около 140 мобильных пунктов. […]

В день мы можем прививать 10-11 тысяч омичей. Постановления главного санврача об обязательной вакцинации правильное. Оно помогает увеличить темпы вакцинации. Мы уже на сегодняшний день не занимаемся уговорами, никого не агитируем, а просто записываем людей – через портал услуг, через нашу региональную систему и по телефонам.