«Спасибо вам, ребята!»: Устав ждать ремонта, омичи своими силами починили дорогу

Жители домов на улице Дианова сами отремонтировали дорогу. Фото: скриншот видео («Голос Омска»)

Жильцы нескольких многоэтажек на Левом берегу устали ежедневно преодолевать полосу препятствий на дороге возле из домов и ждать ямочного ремонта. Они привезли откуда-то асфальтовую смесь и самостоятельно привели проезд в порядок.

– 12 июля, Омск. Дома на улице Дианова, 28, 30, – рассказывают очевидцы. – Ребята привезли, а теперь заделывают ямы. Никто их не просил, сами. От государства не дождаться. Спасибо вам, ребята!

Видео выложили в паблике «Голос Омска». На записи видно, что взрослым помогает даже ребенок. При этом комментаторы переживают, как бы теперь людей, пытавшихся сделать доброе дело, не наказали, что они отремонтировали дорогу не по правилам.

«Комсомольская правда в Омске» обратилась за комментарием в Управление дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии. Там заверили, что никого наказывать точно не будут.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска:

«Заявок от жителей на ремонт вышеуказанного проезда не поступало»

– БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» не являются надзорным органом, соответственно не имеет привлекать к ответственности граждан.

Городские дорожные службы работают в соответствии с утвержденным муниципальным заданием по адресным перечням, которые формируются в весенний период. Участок на видео в социальных сетях является межквартальным проездом, который переходит в придомовую территорию: это разные зоны ответственности.

На видео не понятно, какие именно участки засыпают граждане – те, что находятся на придомовой территории или на межквартальном проезде. Стоит отметить, что в утвержденных адресных перечнях на 2021 год данного проезда нет.

По информации представителей администрации Кировского округа заявок от жителей на ремонт вышеуказанного проезда также не поступало.

Напоминаем, сделать заявку на ремонт межквартальных проездов или тротуаров можно, обратившись в администрацию округа по месту жительства. Заявку на следующий год можно сделать до окончания этого года. Что касается придомовых территорий, то жителям нужно решать вопросы ремонта дорожного покрытия через свою управляющую компанию или ТСЖ.

Также отметим, что в 2021 году по улице Дианова, в соответствии с адресным перечнем, запланирован ремонт проезда к домам №№ 30 и 32. Мы работаем только по муниципальному заданию и в рамках выделенных средств.

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