Омский таксист спас трехмесячную девочку от отца-тирана

Малышку вместе с матерью доставили в больницу. У ребенка диагностировали травмы средней тяжести. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неравнодушному омичу сегодня удалось спасти трехмесячного малыша от жестокого обращения. Обычный таксист, Александр Веретельник, даже не подозревал, что окажется в центре печальной истории. Он, как обычно, приехал на вызов в дачный поселок, но заказ не взял. К нему вышел мужчина с совсем маленьким ребенком в переноске. Машина не была оборудована для перевозки детей, поэтому Александр отказался брать пассажира. Как заметил водитель, мужчина был пьяный, но пока вел себя адекватно. Все изменилось буквально за считанные минуты, когда Александр стал выезжать с территории дач.

- Смотрю, идет мужик по аллее, вся голова в крови, люльку с ребенком прижал к себе. Я и еще несколько людей остановились, пытаемся ребенка забрать, но он не отдает. Начал кричать, мотылять люльку, таскать по земле. У меня чудом получилось забрать ребенка у него, - вспоминает Александр на видео, которым поделился в соцсетях, и не может сдержать эмоций.

По словам жены, Владимир часто выпивает и грубо ведет себя с семьей.

После этого он забрал ребенка в машину. Кто-то из наблюдавших за происходящим, рассказал, что в кустах прячется и мать малыша. Таксист забрал и ее, и поехал в ближайшую больницу. Повезло, что по пути таксисту попался патруль ГАИ, они без вопросов решили помочь омичу. Пока Александр вез мать и ребенка к медикам, решил расспросить, что произошло.

- Ты зачем напилась? С трехмесячным ребенком ведь находишься.

- А он тоже пьяный, - ответила еще не до конца пришедшая в себя женщина.

- Он не с ребенком. Ты в своем уме, с младенцем выпивать?

- Я давно не пила, вот и сорвалась. 4 бутылки пива выпила. А муж постоянно пьет, забирает ребенка и уходит ночью куда-то, - пожаловалась женщина и все же стала успокаивать расплакавшегося от тряски малыша.

Отец девочки любит шумные дружеские застолья.

Из сбивчивого рассказа матери можно примерно восстановить события произошедшего. Ее муж, Владимир, предложил отправиться к его друзьям на дачу. Ребенка оставить было не с кем, поэтому пара взяла малыша с собой. Когда компания выпила, супруги повздорили. Такое и раньше случалось, Владимир упрекал жену в том, что полностью ее обеспечивает и она сидит у него на шее. В этот раз произошло примерно тоже самое, только мужчина решил проучить жену еще и с помощью кулаков. Но она просто так не сдалась и разбила мужу голову. Владимир забрал ребенка и ушел, а дальше в дело вмешался неравнодушный таксист. По его словам, у ребенка диагностировали травмы средней тяжести. За его здоровьем наблюдают врачи.

Известно, что семья стоит на учете как неблагополучная. Отец девочки уже был судим. Судя по его странице в соцсетях, сейчас зарабатывает ремонтом швейного оборудования и любит шумные посиделки с друзьями. Теперь проверкой его действий занимается прокуратура.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры по Омской области:

- По поручению прокуратуры Омской области прокуратурой Октябрьского административного округа г. Омска проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми по факту причинения телесных повреждений 3-месячной девочке. Ход проведения проверки находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой округа проводится проверка деятельности органов системы профилактики в части полноты принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.