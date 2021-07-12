Из-за аварии двух фур под Омском перекрыта федеральная трасса

Чтобы устранить последствия аварии пришлось перекрыть участок трассы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На трассе Челябинск-Новосибирск произошла серьезная авария. Сегодня днем, около 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП с двумя фурами на 865 километре. Инспекторы ГАИ предварительно установили, что водитель фуры марки «Вольво» выехал на встречку и столкнулся с другой фурой фирмы «Скания». Обе кабины превратились практически в груду металла, а дорогу усыпал выпавший из кабин груз. Один из дальнобойщиков вез сок, теперь тетрапаки завалили не только проезжую часть, но и кювет.

Фуры столкнулись лоб в лоб, кабины сильно пострадали. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как уточнили в пресс-службе полиции, водитель «Скании» скончался на месте, а дальнобойщику на «Вольво» повезло больше, он остался жив, его госпитализировали в больницу.

Груз, которые перевозили дальнобойщики, высыпался на дорогу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- В настоящий момент участок федеральной автодороги перекрыт для ликвидации последствий происшествия, - отметили в полиции.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП, в ходе которой будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего.