Омский полицейский спас двоих детей, провалившихся в колодец

Дети пытались достать упавшую в колодец игрушку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия чуть не случилась в Полтавском районе омской области. В одном из сел мирный день нарушили крики о помощи взволнованной женщины. Никто толком не понял, что произошло, но узнать, в чем дело, отправился на соседний участок Янык Лауденшлегер, Полицейский-кинолог изолятора временного содержания отдела МВД России по Полтавскому району. Он в это время как раз работал в огороде.

Оказалось, что помощь нужна двум маленьким детям. Они провалились в колодец. Такого никто не ожидал, так как обычно он был закрыт тяжелой металлической крышкой. Но дети сдвинули ее и случайно уронили внутрь машинку. Ее-то они и пытались достать, когда упали в воду.

- Мы с мужем были во дворе. Прибежала дочь и рассказала, что в колодец упали мой сын, Никита, и племянник Кирилл. Никто не ожила, что они туда полезут. Машинка упала, вот они и кинулись ее спасать, - рассказала мать одного из мальчиков.

Родители кинулись к колодцу, но от шока даже не знали, что нужно делать. Да и шахта была такой узкой, что спуститься туда взрослому человеку было просто невозможно. В этот момент и подоспел сержант полиции. Не раздумывая, он перегнулся через край и достал детей.

- Когда я подошел к колодцу, то не увидел на поверхности детей. Пришлось нагнуться и искать под водой. Каким-то чудом я за одежду поймал сначала Никиту, а потом и Кирилла, - вспоминает Янык Лауденшлегер.

Сейчас люк снова закрыли. С детьми все в порядке, их вовремя достали, они почти не успели наглотаться воды. Медицинская помощь им не понадобилась. О помощи в спасении детей руководству полиции сообщили местные жители, они поблагодарили Яныка за решительность в трудной ситуации.