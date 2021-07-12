В Омске за сутки похолодает с +30 до +10 градусов

В Омске днем похолодает до +10 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лето радует омичей разнообразием. При этом сибирский резко континентальный климат проявляет себя во всей красе. После нового недолгого периода зноя в регионе снова упадет температура воздуха на улице.

Причем произойдет это практически моментально. Особенно это стоит учесть ближе к середине недели. Выходя из дома, одеваться придется сразу с учетом жары утром и сильного похолодания днем.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 12 июля, еще будет +25...+30. Возможен небольшой дождь.

В ночь на 13 июля похолодает +12...+17, а местами и до +7 градусов. Днем во вторник будет +18...+23, местами до +13 градусов.

В среду, 14 июля, понижение температуры продолжатся. Ночью +7...+12, днем +10...+15 градусов.

Похолодание в течение этих двух дней будет сопровождаться сильными дождями, возможен град. При этом прогнозируют небольшой северный и северо-восточный ветер. Это значит, что вредные выбросы из северной промзоны в Нефтяниках снова будет сносить на город.