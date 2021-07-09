Артист больших и малых театров: Житель Омска, задержанный в Питере за ограбление бабушки, устроил слезливое шоу для полицейских

Жителю Омской области стоит задуматься о сценической карьере. Можно начать прямо с любительского театра в колонии, куда его скоро отправят. Фото: скриншот видео (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО)

Зрителями бесплатного представления стали полицейские из Адмиралтейского района, когда к ним в участок доставили серийного грабителя. Видео, которое ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО выложило на своем официальном канале в YouTube, достойно если не «Золотой маски», то уж точно главного приза фестиваля сельских любительских театров «Театральная деревня». На допросе 34-летний задержанный разыграл настоящую драму в трех актах.

В первом: «искреннее» раскаяние, в глазах – собачья преданность и вся скорбь этого мира, на словах – полная готовность сотрудничать со следствием.

Задержанный делится со стражами порядка: мол, приехал в Санкт-Петербург из Тюкалинского района Омской области. Грабил бабушек исключительно, чтобы выжить, но недавно устроился на работу. Почти по классике: «Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно».

Акт второй, где выясняется, что застенчивый ворюга – вполне бывалый рецидивист. «Успокоившись», он сообщает о своей богатой преступной биографии: ранее уже трижды был судим за аналогичные преступления в Кировском и Ленинском округах Омска. В Питере за месяц успел совершить еще три грабежа.

Акт третий, где запечатлен момент нападения на пожилую даму, которую отморозок подкараулил в закоулке. От былой чувствительности нет и следа. Грабитель атакует испуганную пенсионерку со спины, хватает сзади за цепочку и практически душит, срывая украшение с упавшей жертвы. После этого как ни в чем не бывало скрывается.

Момент преступления попал на запись камеры наблюдения. Фото: скриншот видео (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО)

– Задержанный признал свою вину, а также рассказал, что похищенную цепочку успел сдать в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту г части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), – сообщают полицейские. – Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность задержанного еще к двум аналогичным эпизодам, совершенным в Красносельском районе 18 и 24 июня. В обоих случаях мужчина также срывал цепочку с шеи потерпевшей, после чего скрывался. Полицией проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов.

Комментаторы под этим видео шутят, что мужчина попытался покинуть Омск, но Омск просто так не отпускает. Предположительно, артиста больших и малых театров, как прозвали омского жулика в соцсетях, могут этапировать обратно – отбывать наказание в колонии рядом с местом прописки.